Eén op de drie huizen in Geertruidenberg aangemerkt als energiezuinig

Biesbosch moet groter, stiller en dynami­scher: ‘Maar het gebied hoeft niet op slot voor de mens’

BIESBOSCH - Het gaat niet goed met de natuur in de Biesbosch. Daarom moet het beschermde gebied uitgebreid worden, zegt de Ecologische Autoriteit (EA). En er is meer nodig om de flora en fauna in het natuurgebied te redden.