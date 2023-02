Eerste goud op de WK veldrijden is binnen voor Nederland, op de mixed relay: ‘Je kunt wel zien dat Gerben er verstand van heeft’

Schoolbus­sen blijven, maar Galder moet het doen met buurtbus

BREDA/DEN BOSCH - Leerlingen van vmbo-school Curio prinsentuin in Andel kunnen opgelucht ademhalen. Een aantal schoolbussen blijft voorlopig rijden. Voor lijn 6 Breda-Galder/Meersel-Dreef (B) is het einde echter in zicht, zo blijkt uit de vergunningsvoorwaarden voor streekvervoer in West-Brabant, die de provincie donderdag bekendmaakte.

2 februari