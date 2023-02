Heggenvlechten in Raamsdonksveer: breken, knakken en samenbinden om er een natuurlijke wering van te maken

met video + update 22 drugsvaten gedumpt in Made en Hooge Zwaluwe, politie zoekt daders

MADE - Onbekenden hebben in donderdagnacht 22 vaten met grondstoffen voor drugs gedumpt in Made en Hooge Zwaluwe. Dat blijkt uit metingen, meldt een woordvoerder van de politie. Uit één van de vaten in Made is een vloeistof gelekt.