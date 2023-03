John en Huiberdina gooien het roer om en beginnen Wijnbar Nr. 13: ‘Het was nu of nooit’

'Ze konden de verleiding van het grote geld niet weerstaan', verdachten cokesmok­kel Moerdijk horen forse straffen eisen

BREDA/MOERDIJK - ‘Letterlijk bereid om over lijken te gaan’. Het Openbaar Ministerie oordeelt hard over de acht verdachten van een omvangrijke cokesmokkel bij een fruitimporteur in Moerdijk, tegen wie vrijdag straffen zijn geëist variërend van 240 uur werkstraf tot acht jaar cel.