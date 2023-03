Mathijs Kerst ziet voldoende perspectief voor Raamsdonk: ‘Wij gaan echt nog wel punten pakken’

Zaterdag 4D TSC mikt op plaats in de middenmoot, hoop op derde periodeti­tel voor Olympia vervlogen

Tijdens de zeventiende competitieronde was er bij alle wedstrijden in 4D een hoofdrol weggelegd voor de harde wind. Vooral DHV en RFC hadden er veel last van omdat het veld van de thuisploeg in een grote open vlakte ligt. Maar RFC won met 1-3. SCO haalde tegen SSC’55 ook de volle buit binnen (3-1) waardoor de ploeg uit Oosterhout koploper blijft.