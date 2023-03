Ongewenste woningen boven café De Witte Leeuw zorgen voor uniek juridisch conflict

Scooterrij­der botst met auto in Waspik en raakt gewond, scooteron­der­de­len afgebroken

WASPIK - Een scooterrijder is zondagavond met een auto gebotst in Waspik. De bestuurder van de scooter reed over het Halve Zolenpad en raakte de zijkant van de wagen, die over de weg net kruiste op de Spoorstraat. Door de klap was de scooter flink toegetakeld.