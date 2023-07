Overlast door drank en drugs in Geertruidenberg kleiner dan in rest van Nederland

Na tegel door ruit burgemees­ter, nu baksteen door raam van woning in Lage Zwaluwe

LAGE ZWALUWE - Voor de tweede keer in korte tijd is in de gemeente Drimmelen een steen door een ruit van een woning gegooid. Nadat het onlangs bij de woning van de burgemeester gebeurde, was het zondagnacht raak bij een huis aan het Plantsoen in Lage Zwaluwe.