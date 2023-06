Overzicht amateurvoetbal | Alles over de nacompetities voor promotie en degradatie

Markante ijscoman Jan van Beek overleden: 'Tot het laatste moment met elkaar gelachen’

GEERTRUIDENBERG - Zijn ijscowagen droeg Jan van Beek, in de omgeving van zijn woonplaats Geertruidenberg beter bekend als Jan de IJscoman, 2,5 jaar geleden over aan kleinzoon Damon. Hij was ziek en kon er niet meer mee op pad. Woensdag 7 juni overleed hij.