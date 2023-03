Personeel Sabic dreigt plasticfabriek plat te leggen: eis is ruim 14 procent loonsverhoging in nieuwe cao

In de spreekka­mer van de oncoloog: ‘Ik ben in wonderen gaan geloven’

BREDA - Oncoloog Hans Westgeest draagt vaak een paar extravagante schoenen. Liefst met een paar vrolijke sokken. Niet omdat de kankerspecialist in het Amphia Ziekenhuis in Breda zo’n flamboyante verschijning is. Nee, die opvallende stappers zijn, zoals hijzelf zegt, ‘een trucje’.