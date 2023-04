Plan voor opvang asielzoekers Hermenzeil verrast Waalwijk: ‘Het ligt tegen onze gemeentegrens aan’

Twaalf koolstof­boe­ren houden CO2 vast; nu wachten ze op compense­ren­de Moerdijkse bedrijven

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Als één koolstofboer over de dam is, volgen er meer. Dat lijkt het geval in Moerdijk, waar akkerbouwer Arjan Schrauwen de CO2 vasthoudt in zijn akkers en Sivomatic, producent van kattenbakvulling, hem daarbij ondersteunt.