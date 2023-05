Rechtbank ongenadig richting drugskoerier met 32 kilo coke: Brit krijgt vier jaar cel

Baan Scorpio krijgt broodnodi­ge facelift: scheurtjes in toplaag maken het er niet veiliger op

OOSTERHOUT - Het zat al een tijdje in de pijplijn: een flinke opknapbeurt van de atletiekbaan van ATV Scorpio in Oosterhout. Hard nodig, want de baan is er door de weersinvloeden met de jaren flink op achteruit gegaan. Zo zelfs dat scheurtjes het er voor de sporters niet veiliger op maken.