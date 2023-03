RFC pakt tweede periodetitel maar viert geen feest

Oekraïense borsjtsj eten voor de bouw van een kleuter­school in Oeganda

SPRANG-CAPELLE – De Hervormde Gemeente te Sprang bouwt in de zomer een kleuterschool in Oeganda. Om geld op te halen werd vrijdag borsjtsj gegeten in de aula van het Willem van Oranje College. Niet toevallig werd juist die dag gekozen voor dit nationale gerecht uit Oekraïne.