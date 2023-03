Sophie's tafeltje blijft leeg na tragisch ongeval: ‘Veel huilen, handje vasthouden of met klas naar buiten’

Weg vrij voor hotel aan het water bij Hooipolder: Veerse Toren wil 1 april 2026 open

RAAMSDONKSVEER - De weg is vrij voor de komst van een hotel in de watertoren van Raamsdonksveer. Als het aan eigenaar Bram Polak ligt, gaat de Veerse Toren in de oksel van knooppunt Hooipolder op 1 april 2026 open.