Traumahelikopter landt in Geertruidenberg voor aangereden fietser

Dakloze Geoffrey moet weg uit Drimmelen­se jachthaven

DRIMMELEN - Geoffrey van der Bent, de dakloze man die samen met zijn kat op een bootje in de jachthaven van Drimmelen woonde, is verhuisd. De bestuursvoorzitter van WSV Biesbosch heeft hem laten weten dat het is verboden om in de haven te wonen.

20 december