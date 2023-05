Vandaag helder weer in Geertruidenberg

Duyls Bos bij Almkerk ademt tijdens de pinksterda­gen de sfeer van de jaren vijftig en zestig

Geniet van de bloemen en planten in de buitenlucht of neem een kijkje in museumhuisje Duylhûske. Het Duyls Bos in Almkerk opent in het pinksterweekeind alle dagen zijn poorten voor publiek.