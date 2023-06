'Vermiste’ Litouwse kanoërs kunnen telefoontje van politie verwachten: ‘Veel energie van hulpdiensten verspild’

RAAMSDONKSVEER - De twee kanoërs die zondagavond werden gezocht in de Biesbosch zijn een stel uit Litouwen. Samen met een ander koppel uit dat land waren ze zondag gaan kanoën in het natuurgebied. Het eerste stel keerde niet op de afgesproken tijd terug, daarom werd in de loop van de avond een grote zoekactie opgezet. Onnodig, bleek achteraf.