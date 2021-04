3000 euro sparen en extra aflossen: Dirk (31) doet het, voor een vroeg pensioen

Hoe let jij op de centen?

,,Door bij boodschappen en kleding te kijken naar aanbiedingen besparen we naar schatting zo’n 125 euro per maand. Afgelopen weekend haalde ik bijvoorbeeld wat bij Dirk, waar het oorspronkelijke bedrag 100 euro was. Ik heb 60 euro betaald.”



,,Bij de aanschaf van een kinderwagen zochten we via internet naar de beste prijs, om daarna nog in de winkel te onderhandelen. Zo bespaarden we 400 euro. Maar we besparen ook door bijvoorbeeld het eigen risico op de zorgverzekering te verhogen, aangezien we jong zijn. En door in één keer de jaarlijkse premie te betalen besparen we 70 euro per jaar. Door jaarlijks te switchen van abonnementen (tv, energie) besparen we 60 euro per jaar.”



,,Maar eerlijk gezegd hebben we de grootste besparing gemaakt tijdens de lockdown. Aangezien toch alles dicht is, rijd ik dit jaar mijn leaseauto niet meer privé. Voor ons is dit een besparing van 407 euro per maand. Omdat de bijtelling nu ook niet meer bij het loon wordt opgeteld, krijgen we ook nog eens 50 euro extra per maand terug voor de kinderopvang van onze dochter.”



Hoe heb je zo bewust met geld leren omgaan?

,,Als kind ben ik samen met mijn zus niets tekort gekomen, en mijn ouders hebben mij geleerd dat het handig is om altijd wat achter de hand te hebben. Ik weet nog goed hoe in mijn tienertijd vrienden met bijbaantjes elke maand geld tekort kwamen, en ik, die veel minder verdiende, wel wat wist over te houden.”