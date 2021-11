Abonnement op kaas, toiletpapier en een fiets: ‘Het neemt zorgen weg en daar betaal ik graag voor’

Scheermesjes, bloemen of maaltijden, je kunt het zo gek niet bedenken of er is een abonnement op te krijgen. Uit een recent rapport van marktonderzoeker Multiscope blijkt dat de totale markt komend jaar groeit van 1,4 naar 2,4 miljard euro. Anouk Boering (54) en Remi Kuchler (29) vertellen waarom zij de winkel links laten liggen en kiezen voor een abonnement.

Elf verschillende abonnementen heeft de 54-jarige Anouk Boering uit Amsterdam. ,,Het begon een paar jaar geleden met een maaltijdbox. Nog steeds krijg ik die wekelijks bezorgd. De box is gevuld met allerlei verse producten. Ik kan precies aangeven hoeveel ik nodig heb. Hierdoor hoef ik niks weg te gooien en verspil ik geen voedsel. Als ik een keer een weekje van huis ben, pauzeer ik het abonnement tijdelijk.”

Quote Wc-papier krijg ik maar één keer per maand. Eerst kreeg ik dat iedere week, maar ik kwam om in de rollen Anouk Boering

Gewoon per post

Uit het onderzoek, waarvoor bijna 3500 Nederlanders werden ondervraagd, bleek dat drank en voeding goed zijn voor twee derde van de productabonnementen. Bovenaan de lijst staan dranken zoals bier, wijn, frisdrank en melk (totaal 7 procent), gevolgd door koffie en maaltijdboxen (beide 6 procent). Ook abonneren mensen zich graag op brood (5 procent), groente en kant-en-klaarmaaltijden (elk 3 procent).

Boering laat inmiddels onder andere cosmetica, voedingssupplementen, wasmiddel en kaas bezorgen. ,,Sommige dingen komen wekelijks, maar wc-papier krijg ik maar één keer per maand. Eerst kreeg ik dat iedere week, maar ik kwam om in de rollen. Dus dat heb ik snel bijgesteld.” De prijzen van abonnementen variëren per product. ,,Sommige producten kosten een paar tientjes per maand en andere wel wat meer. Dat hangt ook weer af van hoeveel je gebruikt.” In totaal geeft Boering 216 euro per maand uit.

Lokale initiatieven

Ze zoekt bewust naar lokale producten die duurzaam geproduceerd zijn. ,,Zoals mijn kaasabonnement. Dat komt direct van de boer en wordt gewoon per post bezorgd. De grote supermarktketen valt daarmee weg. Mijn geld gaat dan ook direct naar de hardwerkende boer. Dat voelt goed en de kaas smaakt heerlijk.”

Voor Boering voelt het fijn om de supermarkt links te laten liggen. ,,Daar werd ik vaak verleid door aanbiedingen en gaf dan te veel uit. Met een abonnement bestel ik alleen wat ik nodig heb. Niet meer en ook niet minder.” Ze vindt het fijn dat ze het kan laten bezorgen afhankelijk van haar eigen behoefte. ,,Ik leid een druk bestaan als ondernemer en deze abonnementen maken mijn leven makkelijker. Hiermee bespaar ik veel tijd, die ik kan gebruiken voor andere dingen.”

Quote Het abonnement moet voor mensen wel een goede deal zijn óf perfecte voorwaar­den bieden Corine Noordhoff (42), bijzonder hoogleraar retailmarketing aan de Rijksuniversiteit Groningen

Nooit zonder voorraad

De ongekende populariteit van productabonnementen heeft volgens Corine Noordhoff (42), bijzonder hoogleraar retailmarketing aan de Rijksuniversiteit Groningen, vooral te maken met het gemak. ,,Gemak heeft een grote rol gekregen in ons koopgedrag. Mensen hebben minder tijd en steeds meer te doen gekregen. Hoe fijn is het als je niet naar de winkel hoeft, maar dat het kant en klaar op je mat ploft.”

Noordhoff denkt dat er steeds meer abonnementen bij zullen komen. ,,Je kunt overal wel een abonnement voor bedenken. Neem katten- of hondenvoer. Dierenwinkels zijn niet altijd te vinden op je dagelijkse winkelroute. Met een abonnement zit je nooit zonder voorraad. Het wordt gewoon bij je thuisbezorgd of afgeleverd bij een pakketpunt om de hoek. Dat spreekt mensen van nu aan.”

Toch denkt ze dat niet alle abonnementen even succesvol zullen zijn. ,,Een abonnementsvorm is niet de heilige graal. Het abonnement moet voor mensen wel een goede deal zijn óf perfecte voorwaarden bieden. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement wat je makkelijk kunt pauzeren en aanpassen. Die flexibiliteit en vrijheid willen mensen houden. Anders zetten ze het abonnement net zo makkelijk weer stop. En zoeken ze het product ergens anders.”

Quote Het neemt zorgen weg en daar betaal ik graag voor. Ik krijg een goede fiets en een dik slot Remi Kuchler, heeft een abonnement op een fiets

Betrouwbaar

De 29-jarige Remi Kuchler rijdt sinds twee jaar op een fiets die hij in een abonnementsvorm heeft. ,,Ik las en hoorde veel over fietsdiefstallen, zeker in de stad. Een tweedehands fiets kost al gauw 50 euro en een goed slot ook. En vergeet niet de reparaties en het onderhoud. Met een simpele berekening bleek het abonnement op een fiets geen gekke deal.”

Hij betaalt 16 euro per maand, maar heeft het er graag voor over. ,,Het neemt zorgen weg en daar betaal ik graag voor. Ik krijg een goede fiets en een dik slot. Bij een lekke band of een slag in je wiel komen ze vaak binnen een paar uur langs. Ze hebben een goede klantenservice en het is allemaal makkelijk te gebruiken met een app op mijn telefoon. Als je fiets helemaal kapot gaat, krijg je een nieuw exemplaar. Zo heb ik altijd een werkende fiets en dat bevalt mij goed.”

