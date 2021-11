Acceptgiro verdwijnt in 2023 na 46 jaar, ouderenbonden kritisch

Eerder was al afgesproken dat de acceptgiro in 2019 zou verdwijnen, maar die afspraak werd in 2017 voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Currence zegt het besluit te hebben genomen na overleg met alle banken die acceptgiro’s verwerken of de dienst aanbieden. Volgens topman Daniel van Delft van de betaaldienstverlener neemt het gebruik al jaren met ongeveer een derde per jaar af. Het aantal bedrijven en instellingen dat nog acceptgiro’s verstuurt, daalt ook snel. In de afgelopen twaalf maanden halveerde dat naar 7700. Toch worden er naar verwachting over twee jaar nog 2 miljoen betalingen via acceptgiro's gedaan.

De Consumentenbond begrijpt de maatregel van Currence wel, maar pleit ook voor goede alternatieven voor (veelal oudere) mensen die niet bankieren via internet. ,,Er mag geen digi-dwang zijn. Banken moeten zorgen voor bijvoorbeeld servicepunten waar mensen terechtkunnen.’’

Afhankelijkheid

Ouderenbond KBO-PCOB is niet blij met de beslissing, ook al blijven er alternatieven zoals de papieren bankoverschrijving. ,,Vooral voor klanten in kwetsbare posities zal het verdwijnen van de acceptgiro moeilijk zijn. De acceptgiro is voor hun een belangrijke betaalwijze,’’ zegt woordvoerder Sven Stijnman. ,,Internetbankieren heeft veel 24/7-voordelen. Maar alleen een handtekening plaatsen, een bedrag invullen en naar de brievenbus lopen was voor menigeen een stuk eenvoudiger en veiliger dan internetbankieren. Eigenlijk kon iedereen het, en dat is bij internetbankieren toch anders. Bij internetbankieren komt de afhankelijkheid een stuk sneller dichterbij. Van kinderen en kleinkinderen, de bank zelf. Die zelfstandigheid zien we liever niet aangetast worden.’’

Ouderenbond Anbo vindt het logisch dat de acceptgiro verdwijnt. ,,We houden de vinger aan de pols, maar er is gelukkig anderhalf jaar overgangstijd’’, aldus een woordvoerster. Ook wordt er gekeken of ouderen niet vaker het slachtoffer worden van nepfacturen.

De acceptgiro werd in 1977 ingevoerd, eerst als ponskaart voor computers en midden jaren 80 als een blauwe kaart die door klanten kon worden ingevuld en daarna door de computer kon worden gelezen. In 2002 werd het gele model voor euro’s geaccepteerd en dat werd in 2014 aangepast voor het gebruiken van IBAN-rekeningnummers. Midden jaren 90 werden er 300 miljoen acceptgiro’s per jaar verwerkt. De acceptgiro is in coronajaar 2020 verder in populariteit gedaald.

Weggegooid

Het overgrote deel van de verstuurde acceptgiro’s wordt nu al weggegooid nadat de ontvanger de rekening via mobiel bankieren of internetbankieren heeft voldaan.

De kans is groot dat je zelf al een tijdje geen gele strook meer hebt gebruikt, want volgens betaalorganisatie Currence komt het totale aantal acceptgiro’s in 2020 zelfs neer op ‘minder dan één acceptgiro per huishouden per jaar’.

Héél veel weerstand

Het einde van de acceptgiro werd in 2017 al vastgesteld: vanaf 2019 zou niemand er meer mee kunnen betalen. Het gebeurde uiteindelijk niet. ,,Daar was toen héél veel weerstand tegen, en daarom zijn we er in goed overleg niet mee doorgegaan”, vertelde Berend Jan Beugel, woordvoerder van Betaalvereniging Nederland en Currence, eerder.

Toch is er een geruststellende boodschap voor wie niet over wil op digitaal: er zijn nog andere fysieke alternatieven. Zo kun je bij je bank papieren overschrijfkaarten bestellen. Die zijn niet gratis, maar wel ‘heel behulpzaam, juist voor oudere mensen’, aldus Beugel.

De tweede is de incassomachtiging, voor de eenmalige of terugkerende automatische incasso. ,,Dat is ook een papiertje waarop je de naam en het rekeningnummer invult, en dat je kunt terugsturen aan wie je wilt betalen.” Vervolgens controleer je de afschrijvingen eens in de maand op je - papieren - bankafschrift.

