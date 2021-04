Achttien en financieel zelfstandig: ‘Jongvolwassenen laten regelmatig geld liggen’

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 1 op de 3 mbo-scholieren geen zorgtoeslag aanvraagt. ,,Terwijl ze daar in verreweg de meeste gevallen recht op hebben. Vaak denken ze dat hun ouders te veel verdienen, maar het gaat om je eigen inkomen. En het inkomen van de meeste 18-jarigen is niet hoog genoeg, dus maak een proefberekening en kijk of je hiervoor in aanmerking komt. Jongvolwassenen laten regelmatig geld liggen.”



Ook de tegemoetkoming scholieren wordt vaak vergeten. ,,Als je 18 wordt vervalt de kinderbijslag. Als je nog op de middelbare school zit, kun je in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming die je bij DUO kunt aanvragen.”



Jongvolwassenen moeten op hun achttiende ook hun eigen bankzaken regelen. ,,De bank zet de jongerenrekening automatisch om in een gewone betaalrekening. Dat betekent vaak dat je ervoor gaat betalen. Dit is het enige moment waarop het nog makkelijk is om van bank te wisselen. Zit je niet bij de bank die bij je past? Regel je bankzaken dan elders.”



Het is tevens hét moment om – als die er nog niet is – een spaarrekening te openen. ,,Het is handig om een kleine buffer te creëren voor eventuele tegenslagen. Gaat er iets kapot of komt er een boete binnen? Dan moet dat betaald kunnen worden.”