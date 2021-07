Aimée (28) reist jaarlijks voor 5000 euro (maar drukt de kosten door haar huis te verhuren)

hoe duur is jouw vakantieVakantie: we kijken er reikhalzend naar uit én geven er graag ons geld aan uit. Maar hoeveel betalen we er eigenlijk voor? Iedere week vragen wij een vakantieganger naar het vakantiebudget. Deze week: ondernemer Aimée Smit (28) geeft zo’n 5000 euro per jaar uit aan één roadtrip en meerdere weekendjes weg.

Op wat voor vakanties ga je?

,,Mijn vriend en ik houden van roadtrips. Dit jaar gingen we drie weken naar Italië, in 2020 naar Portugal en het jaar daarvoor naar Kroatië. Met mijn ouders ging ik vroeger ook met de auto op vakantie: gezellig met mijn broers en zussen op de achterbank. Mijn vakantiegevoel begint al als de auto ingeladen is met slaapzakken en de koelbox. Door corona kozen we de afgelopen jaren ook voor een autovakantie. Als de situatie omslaat in een land, kun je snel terugrijden.”

Hoe gaat zo’n roadtrip bij jullie?

,,Mijn vriend is degene die het meeste uitstippelt, ik heb daar minder geduld voor. We maken globaal een route en boeken de slaapplek pas in de auto op weg naar de bestemming. Als we ergens langer blijven, zetten we de tent op. Voor één nachtje overnachten we in een hotel of agriturismo (boerderij waar overnacht kan worden, red.). In het worst case scenario slapen we in de auto, maar het lukt tot nu toe altijd om een slaapplek te vinden.”

Quote Ik ben sowieso makkelijk met geld, maar op vakantie al helemaal. Ik denk: wanneer ben ik hier nou nog een keer?

Wat is je budget voor een roadtrip?

,,Wij zetten van tevoren het budget op 150 euro per dag, maar dat is nog geen enkele vakantie gelukt. We hebben in Italië bijna twee keer zoveel uitgegeven. Ik ben sowieso makkelijk met geld, maar op vakantie al helemaal. Ik denk: wanneer ben ik hier nou nog een keer?”

Vakantiekosten Drie weken roadtrip Italië (twee personen)

Overnachtingen: 1575 euro

Benzine + verzekering auto: 760 euro

Uit eten: 1365 euro

Boodschappen en drankjes op terras: 1300 euro Twee weken roadtrip Portugal (twee personen)

Overnachtingen: 980 euro

Vliegtickets: 300 euro

Autohuur, benzine en verzekering: 400 euro

Boodschappen: 500 euro

Lunch/diner/drankjes op het terras: 1500 euro

Waar gaat het meeste geld naartoe?

,,Ik denk het terras, haha. Wij houden van eten en zeker van een borrel. Als een cocktail 12 euro kost, bestel ik geen biertje omdat het goedkoper is. Aan een kampeerplek of accommodatie geven we gemiddeld 75 euro per nacht uit. Dat kan ik ook goedkoop boeken: in Italië sliepen we voor 35 euro per nacht ergens op een berg met een gedeelde badkamer. Het was heel oud, dus in Nederland zou je denken: beetje krakkemikkig. In het buitenland is dat charmant. In Italië hadden we nog extra pech qua budget, omdat onze auto tijdens de vakantie kapot ging en naar de garage moest.”

Druk je ergens kosten?

,,Tijdens vakanties en weekendjes weg verhuren wij ons huis op Airbnb. We wonen centraal in Amsterdam met een tuin, dus dat kunnen we makkelijk verhuren. Ik vond het eerst raar dat mensen in mijn bed zouden slapen maar doordat we dit doen, kunnen we vaker op vakantie. Soms spelen we quitte en in ieder geval dekt het onze huur als we er niet zijn.”

Spaar je voor vakanties?

,,Niet echt, maar ik ben dit jaar mijn onderneming gestart en heb voor de vakantie grote klussen afgerond zodat er even meer geld binnenkwam. Sowieso werk ik door tijdens de vakantie. Als mijn vriend ontbijt maakt, ben ik aan het werk. Ik zit soms zelfs naast hem in de auto te werken. Het doet een klein beetje af aan het vakantiegevoel, maar ik vind het fijn om bereikbaar te zijn voor klanten. Toen ik in loondienst werkte, werd ik doorbetaald op vakantie. Nu ik ondernemer ben, komt er niets binnen als ik niet werk.”

Ga je nog op meer vakanties naast een roadtrip?

,,Vooral weekendjes weg. Wij hebben een actieve vriendengroep en gaan graag weekendjes zeilen. Voor corona ging ik ook regelmatig op stedentrip: bijvoorbeeld naar Athene, Madrid en Ibiza. Mijn vriend en ik houden ook van festivals en dat kan zo 500 euro voor een weekend kosten.”

