Akkoord over grootscheepse hervorming van internationale belastingstelsel

De hervorming moet een einde maken aan belastingontwijking. Van de 140 landen die over een hervorming onderhandelden schaarden 130 landen zich medio dit jaar al achter de belastingplannen. Onder meer Ierland, Estland en Hongarije waren toen nog tegen, maar deze landen zijn nu overstag gegaan. Alleen Kenia, Nigeria, Pakistan en Sri Lanka zijn niet akkoord, meldt de OESO.

Het is voor grote internationaal opererende bedrijven nu nog gemakkelijk om weinig belasting te betalen door hun hoofdkantoren in fiscaal gunstige landen te zetten. Maar daar moeten de nieuwe afspraken verandering in brengen. Over een deel van de winst van multinationals wordt geen belasting geheven in het thuisland, maar in de landen waar het bedrijf die winst daadwerkelijk behaalde. Daarnaast zal de winstbelasting voor multinationals niet lager zijn dan 15 procent.

Het minimumtarief voor winstbelastingen moet overheden jaarlijks 150 miljard dollar aan nieuwe belastinginkomsten opleveren. Daarnaast raamt de OESO dat van de winsten van de honderd grootste multinationals zo’n 125 miljard dollar belast kan worden door andere landen dan voorheen.

Ierland, dat nu nog een belastingtarief van 12,5 hanteert, staakte het verzet tegen het akkoord na beloftes dat het wereldwijde minimumtarief niet verder omhoog zal gaan. Het land, waar bijvoorbeeld Facebook en Apple hun Europese hoofdkantoor hebben staan, wordt net als Nederland vaak gezien als belastingparadijs binnen de EU.

Eerlijker en beter

,,Het akkoord van vandaag maakt onze internationale belastingafspraken eerlijker en beter”, zei secretaris-generaal Mathias Cormann van de OESO. De organisatie bezweert tegelijkertijd dat het niet de bedoeling is om concurrentie op fiscaal gebied tussen landen volledig op te heffen. Dat oogstte deze week ook kritiek van opkomende economieën die het minimumtarief te laag vinden.

‘De vandaag bereikte overeenkomst is een voor de economische diplomatie uitzonderlijke prestatie die slechts eenmaal per generatie bereikt wordt’, reageerde de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen in een verklaring. President Joe Biden is een van de drijvende krachten achter de overeenkomst geweest. Die komt op het moment dat regeringen over de hele wereld er na de coronapandemie naar streven hun inkomsten te verhogen.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) spreekt van een ‘belangrijke stap’ richting de invoering van een wereldwijd minimumtarief. ‘Daarmee pakken we belastingontwijking verder aan. Ik ben blij dat landen die tot het laatst twijfelden, zoals Ierland, Estland en Hongarije, het akkoord alsnog steunen. En hopelijk zullen ook andere landen later volgen’, schrijft hij op Twitter.

Buiten schot

De internationale hulporganisatie Oxfam heeft geen goed woord over. Het afgesproken minimumtarief voor winstbelastingen van 15 procent kan door sommige rijke landen worden aangegrepen om de belastingen te verlagen, waarschuwt de organisatie. Daarnaast hekelt Oxfam een ‘complex web aan uitzonderingen’ waardoor technologieconcerns als Amazon grotendeels buiten schot van de belastingdiensten zouden blijven.

,,De deal van vandaag is een beschamende en gevaarlijke capitulatie voor lage belastingen in landen als Ierland. Het is een schijnvertoning die de door de pandemie verwoeste ontwikkelingslanden berooft van broodnodige inkomsten voor ziekenhuizen, leraren en betere banen”, verklaarde Susana Ruiz, die bij Oxfam onderzoek naar eerlijkere belastingen leidt.

G20

De ministers van Financiën van de Groep van 20 (G20), bestaande uit de 19 landen met de grootste economieën en de Europese Unie, nemen de overeenkomst volgende week aan. Daarna zal de deal worden voorgelegd aan de leiders van de G20 voor definitieve goedkeuring tijdens een top in Rome, eind oktober.

De bij de deal betrokken landen zouden een diplomatieke overeenkomst moeten ondertekenen om de belasting in te voeren voor bedrijven die niet fysiek aanwezig zijn in een land maar daar wel winst maken, bijvoorbeeld via digitale diensten.

Het tweede deel van de deal, het wereldwijde minimumtarief van minstens 15 procent zou door landen afzonderlijk worden vastgesteld volgens modelregels ontwikkeld door de OESO. Een aanvullingsbepaling regelt dat in het buitenland ontdoken belasting in het thuisland betaald zou moeten worden. Als de belangrijkste hoofdkwartierlanden de minimale belasting invoeren, heeft de deal het meeste effect.

Belastingparadijzen

De belastingontduiking door vooral grote techbedrijven als Google en Facebook is vele landen al jaren een doorn in het oog. Via ingewikkelde belastingconstructies proberen grote bedrijven belastingheffing zoveel mogelijk te beperken. Dat komt doordat de belastingwetgeving nog is gebaseerd op het belasten van bedrijven met een fysieke vestiging en een hoofdkantoor. Techbedrijven hebben wereldwijd klanten, maar zijn lang niet overal fysiek aanwezig. De winst die Facebook maakt op een Franse gebruiker wordt in de VS, of misschien Ierland, belast. Daar willen de landen een einde aan maken.

Nu maken grote bedrijven nog veelvuldig gebruik van fiscale constructies, vaak via belastingparadijzen als Bermuda of de Kaaimaneilanden, om zo min mogelijk belasting af te dragen. Ook Nederland en Ierland worden opvallend veel gebruikt. Ierland, bijvoorbeeld, heft maar 12,5 procent winstbelasting. Ons eigen land kent weliswaar een hogere winstbelasting (25 procent), maar weet met allerlei fiscale voordeeltjes en vertrouwelijke, op maat gemaakte afspraken met de Belastingdienst (tax rulings) bedrijven te lokken. Met een minimumtarief wordt die ‘race naar de bodem’ van steeds lagere belastingtarieven voorkomen.

