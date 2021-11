Albert (57) gaf dit jaar 5000 euro uit aan alpaca’s: ‘Ik heb mijn paard en boot verkocht’

Dure hobbySporten, verzamelen of creatief bezig zijn: hobby’s hebben we allemaal. Maar sommige mensen geven daar een stuk meer aan uit dan anderen. Wij vragen iedere week iemand naar zijn dure hobby. Deze week: Albert Seghers (57) gaf dit jaar 5000 euro uit aan alpaca’s.

Hoe is dat zo gekomen?

,,Ik heb altijd dieren gehad: paarden, schapen en zelfs bijen. Ik reisde voor coronatijd veel, maar dan kon ik de dieren door de buurman laten verzorgen. Met alpaca’s kan dat niet omdat het schuwe dieren zijn. Ze zijn gewend aan hun eigenaar. Nu ik door corona niet meer reis, was dit hét moment om alpaca’s te nemen.”

Waarom alpaca’s?

,,Het zijn de prachtigste dieren ter wereld. Ze zijn nieuwsgierig en komen even ruiken als er iemand komt. Ook stralen ze een positieve energie uit. Maar zo knuffelig als ze lijken op foto’s zijn ze niet, ze zijn best schichtig. Je hebt veel geduld nodig met alpaca’s. In het begin liep ik te hard naar ze toe en waren ze meteen weg. Inmiddels kennen ze me. Zodra ik ‘mannekes’ roep, komen ze er al aan.”

Het is dus een dure business, alpaca’s houden?

,,Zeker. Ik heb mijn paard en boot verkocht en van dat geld heb ik afgelopen maart de alpaca’s gekocht. Alpaca’s kosten tussen de 1000 en 5000 euro, vrouwtjes zijn duurder. Mijn alpaca’s vond ik op internet bij iemand die ermee wilde stoppen. Ik heb er drie gekocht: samen kostten ze 2900 euro. Alle drie mannetjes.”

,,Maar met alleen de dieren ben je er qua kosten nog niet. Ik had al een omheining rond mijn weiland voor de paarden, maar die moest aangepast worden zodat de alpaca’s er niet met hun kop of poten tussen kwamen te zitten. Dat was best een investering. Ook heb ik een vorstvrije waterleiding aangelegd voor het drinkwater. Verder hebben ze speciaal voer en hooi: op jaarbasis kost dat zo’n 1500 euro. En er moet een speciale alpacascheerder voor ze komen.”

Oh ja?

,,Ja, want iemand die schapen scheert, kan meestal geen alpaca’s scheren. Daarom komt er speciaal iemand uit Gent één keer per jaar om hun hoeven te bekappen, de tanden te doen en ze te scheren. Dat kost zo’n 70 euro per dier. En dan krijgen ze nog inentingen bij de dierenarts.”

Geef je nog meer uit aan deze hobby?

,,Ik heb in de weide en stal acht camera’s geplaatst die zijn aangesloten op de televisie. Zo kan ik de alpaca’s vanuit bed in de gaten houden, haha. Het eerste wat ik ’s ochtends doe is de tv aanzetten om te kijken waar ze zijn. Naar de alpaca’s kijken is ’s avonds het laatste wat ik doe. En als ik ’s nachts wakker ben, kijk ik ook nog een keer naar ze.”

,,Daarnaast heb ik hebbedingetjes met alpaca’s erop: een dekbedovertrek, T-shirt, knuffel, sleutelhanger en posters. Ik ben gewoon helemaal gek van die beesten. Ook heb ik een nummerplaat laten maken voor mijn auto met het woord alpaca erop. In Nederland mag je die helaas niet gebruiken, een kilometer verderop over de grens met België mag dat wel.”

Hoe reageren mensen op deze hobby?

,,Je kunt de alpaca’s vanaf de weg niet zien, omdat het weiland omheind is. Maar mensen die het weten, vragen meteen of ze mogen kijken. Ik heb filmpjes van de dieren op mijn telefoon, die laat ik vaak zien. Afgelopen zomer heb ik met vrienden en hun kinderen koffiegedronken tussen de alpaca’s in het weiland. Dat was heel leuk.”

