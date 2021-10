Alles wordt duurder, en dus klinkt de roep om hoger pensioen steeds luider

Paniek in de platenzaak, prijs van lp’s schiet de lucht in: ‘Dit is niet te doen’

6 oktober De prijzen van nieuwe vinylplaten gaan over de kop en dat wordt gevoeld in de bakken van de platenzaak. Een klassieker als Purple Rain van Prince gaat van 25 naar 35 euro en dat is nog niet eens de grootste stijging. ,,Platenmaatschappijen willen de tussenhandel eruit halen.”