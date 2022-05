Als kabinet 1,7 miljoen spaarders niet compenseert, wordt beroep gedaan op claimclubs

Buurtkast­jes gevuld met tampons, brood en pasta zijn elke dag weer leeg: 'Er is behoefte aan alles’

Het maakt eigenlijk niet uit waarmee Miranda van Balen het buurtkastje aan haar buitenmuur vult. ,,Er is behoefte aan alles. Aan vers fruit, lang houdbare crackers en vitaminepillen.” Het kastje brengt iets moois teweeg in de buurt, maar er is ook een keerzijde.

6 mei