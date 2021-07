Angela (46) zeilt al drie jaar de wereld over, en krijgt daarvoor betaald: ‘Breng boten van A naar B’

digital nomadsWerken vanaf een tropisch eiland, met laptop én cocktail voor de grijp: nu we dankzij corona steeds meer locatie-onafhankelijk werken, zet de trend van leven als een ‘digitale nomade’ stevig door. Maar is het echt zo idyllisch als het ons, op een regenovergoten dag in Nederland, lijkt? Hoe pakken digital nomads het aan? En hoe regelen zij het financieel? Deze week: Angela Brandsma (46) die sinds drie jaar over de hele wereld zeilend leeft en werkt.

Hoe verdien jij je geld?

,,Booteigenaren betalen mij om met hun boot op vakantie te gaan. Nee hoor, grapje: Ik breng boten van A naar B. Zoals nu van IJmuiden naar Tallin in Estland. Deze booteigenaar wil daar een wedstrijd zeilen maar heeft geen tijd zijn boot erheen te brengen. Dus dan huurt hij mij in.”

Hoe kwam het zo?

,,Mijn hele leven ben ik al zeiler, ik groeide op in bootjes, ben wereldkampioen zeilen geweest. Nadat ik International Business ging studeren, werkte ik in de uitzendbranche. Ik wilde heel graag een gezin. Toen ik die prins op het witte paard maar niet tegenkwam, dacht ik: ik word wel zwanger van een donor. Mijn zoontje, George, overleed een maand na zijn geboorte aan een zeldzame hartafwijking. In november zou hij zes jaar zijn geworden. Ik heb nog zestien pogingen gedaan en drie miskramen gehad. Daarna was ik er wel klaar voor om mezelf tegen een boom aan te rijden. Ik vond er niks meer aan zo. Maar dat kon ik niet maken. Niet voor George, die knokte ook voor zijn leven, niet voor mijn neefjes en nichtjes of mijn ouders, die ik dan hetzelfde zou aandoen als wat ik doormaakte. Ik ging denken: wat vind ik nog wel leuk? Dat is dit geworden.”

Hoe pakte je het aan?

,,Ik ben eerst meegegaan als bemanningslid en stak de Atlantische oceaan over om te kijken hoe het was. Vanuit daar is het balletje gaan rollen. Ik heb dik twee jaar de nodige opleidingen gedaan. Ik ben nu Yachtmaster Ocean. En ik moest ook de nodige veiligheidstrainingen zoals EHBO volgen, want als er midden op de oceaan iets gebeurt, kan niemand je helpen. Ik vaar nooit alleen. Meestal heb ik twee bemanningsleden mee, zeker als ik meer dan vier dagen onderweg ben. Soms wil de eigenaar mee om ervan te leren.”

Hoe zette jij het financieel op? Had je een buffer?

,,Niet echt, al het geld wat ik over had, was naar IVF-trajecten gegaan. Ik had wel mijn huis verkocht, maar dat kocht ik in een tijd toen alles best duur was, dus ik hield er niet veel aan over. Dat betekende dat ik de eerste tijd echt zuinig moest zijn. Maar het scheelde dat ik bijna geen onkosten meer had. Ik leefde vanuit mijn tas. Als je voor een boot werkt, eet en slaap je op kosten van de eigenaar. Op het water geef je niks uit. Als ik eens in Nederland ben, verblijf ik op mijn eigen boot die daar ligt. En in de winter logeer ik bij mijn ouders.”

Quote Ik heb gespaard en voor dat geld kocht ik onlangs een apparte­ment in La Palma, Mallorca

Je bent bijna permanent op zee. Moet je wennen als je aan land bent?

,,De eerste dag is het raar. Als ik dan onder de douche sta, lijkt deze te bewegen. Maar dat gaat snel over. En ik moet altijd wennen aan doorslapen. Op zee ben je altijd onderdeel van een wachtsysteem, dan is het bijvoorbeeld drie uur op, zes uur af. Soms duurt het een week voor ik een nachtritme te pakken heb.”

Bouw je pensioen op?

,,Nog niet. Wel heb ik gespaard en voor dat geld kocht ik onlangs een appartement in La Palma, Mallorca. Ik denk dat je beter kunt investeren dan geld op bankrekeningen te zetten. En ik speel een beetje met aandelen, met geld dat ik kan missen, om te kijken hoe ik mij daarbij voel. Maar stort de handel in als ik midden op de oceaan zit, dan zou ik veel geld kunnen verliezen. Natuurlijk heb ik na de dood van George behoorlijk wat therapie gehad en leerde per dag te leven en dat werkt voor mij heel goed. Misschien komt dat sparen voor een pensioen nog wel maar nu ben ik daar nog wat minder mee bezig.”

Wat vind je op zee?

,,Het is niet altijd sereen, soms zijn er stormen van 55 knopen per uur of dikke golven. Maar je bent één met de natuur, je ziet dolfijnen, walvissen. Er is geen lichtvervuiling dus je ziet alle sterren heel helder. Ik heb een satelliettelefoon maar op zee is geen social media. Iedere keer denk ik: als ik op land ben, ga ik minder op mijn telefoon leven. Maar ik krijg mijn opdrachten online binnen, dus die afspraak met mezelf kom ik nooit na. Op zee ben ik uit de hectiek van wat normale mensen doen. Daar was ik ook nooit geschikt voor. Al had ik honderd keer liever een gezinnetje gehad. Maar dit is mijn plan B en het voelt goed. Ik kan er helemaal van genieten en het is het beste wat ik voor mezelf kon doen.”

