Aniek (34) fietste door België en Noord-Frankrijk: ‘395 euro kwijt voor twee weken’

Hoe is dat idee ontstaan?

,,Ik ben een wielrenner en hou van fietsen. Door corona wilde ik niet ver bij Nederland vandaan, voor het geval de grenzen dichtgingen. Ik heb in twee weken een rondje gefietst vanaf mijn huis in Utrecht door Nederland, België en Noord-Frankrijk. Het plan was om door Luxemburg naar huis te gaan, maar omdat die grenzen sloten ben ik via Duitsland teruggefietst.”



Quote Voor twee weken was ik ongeveer 395 euro kwijt Aniek Rooderkerken (34)

Hoe doe je dat, zo’n fietsvakantie?

,,Ik heb mijn oudste racefiets gepakt en daar alle bepakking op vastgemaakt: mijn tent, kampeerspullen, eten en drinken. Alles lichtgewicht, want bij een klim in de bergen moet ik alle bagage zelf omhoog fietsen. Zo ga ik van camping naar camping. Ik heb een tentje van 1 bij 2 meter bij me. Dat trekt wel aandacht. Vooral Nederlanders met hun enorme campers kijken me raar aan. Ze vragen me ‘of je daar écht in kunt slapen?’”



Volledig scherm Het kleine tentje waar Aniek op fietsvakantie haar nachten doorbrengt. © Aniek Rooderkerken

Wat maakt fietsvakantie zo leuk?

,,Ik hou van nieuwe plekken ontdekken en dat gaat het beste op de fiets. Ik fiets bijvoorbeeld door de onbekende dorpjes, in plaats van de steden. Onderweg heb ik veel aanspraak, een vrouw alleen met zo’n fiets trekt bekijks. Als ik zit te lunchen, vragen mensen waar ik vandaan kom en wat mijn route is. Op de camping slaap je op hetzelfde veldje als andere wandelaars en fietsers. Zo kun je lekker verhalen uitwisselen. Het is een heel gezellige manier van reizen.”



,,Ook geeft fietsen een gevoel van vrijheid. Je kunt gaan en staan waar je wilt. Zo kom je op de mooiste plekken. In Frankrijk fietste ik in de zon door een zonnebloemenveld. Daar had ik écht een vakantiegevoel!”



En het is dus goedkoop?

,,Ja! Voor twee weken was ik ongeveer 395 euro kwijt. In België en Frankrijk kost een nacht op een tentenveldje maar acht euro. Ik deed boodschappen bij de supermarkt en kookte zelf. Ik had een gasstelletje met één pit mee, dus na een week had ik alle variaties op pasta gehad haha.”



,,Voor mij is het belangrijk om vaak op vakantie te gaan: lekker weg van het alledaagse. Zeker in coronatijd ben ik blij als ik niet tussen mijn eigen vier muren zit. Ik ga ook op duurdere vakanties, maar dan is het vakantiebudget er snel doorheen. Om vaker weg te kunnen, combineer ik dat met goedkopere reizen zoals fietsvakanties.”

Wat doe je als het keihard regent?

,,Haha, dat gebeurde meteen op de eerste dag van mijn vakantie. Ik stelde mijn vertrek steeds een uurtje uit, maar het bleef regenen. Ik ben toch maar gegaan. Geen fijne motivatie op je eerste vakantiedag. Gelukkig was het verder heerlijk weer.”



Doe je dit ook in Nederland?

,,Ik ga vaak een weekendje weg als minivakantie in Nederland. Zaterdag ergens naartoe fietsen, overnachten en zondag weer terug. Deze zomer blijf ik door corona waarschijnlijk in eigen land en wil ik een rondje Nederland fietsen: de Achterhoek, Drenthe, een paar Waddeneilanden en via Limburg terug naar Utrecht.”



,,In coronatijd is een fietsvakantie ideaal. Je bent flexibel en kunt per dag kijken waar je zin in hebt en wat mogelijk is. Ook mensen die geen fietsliefhebber zijn, moeten het een keer proberen. Je kun ook gewoon twintig of dertig kilometer per dag fietsen. Je trekt de deur achter je dicht en de vakantie is begonnen. Heerlijk toch?”

Of we deze vakantie weer naar het buitenland kunnen, is maar de vraag. Als test, om te kijken of het qua besmettingen veilig is, vertrok een groep Nederlanders naar Rhodos: