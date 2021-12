Anja (60) won bijna vier ton: ‘Ik keek om de paar uur of het nog op mijn rekening stond’

GeluksvogelsWie meedoet aan loterij of winactie weet dat de kans om te winnen klein is maar toch zijn er altijd mensen die er met een prijs vandoor gaan. Hoe voelt het om te winnen, wat is de keerzijde en hoe besteden de geluksvogels hun prijs? Deze keer: Anja (60) uit Sommelsdijk, ze won afgelopen zomer een geldbedrag van bijna vier ton.

Hoe lang speelde je al mee voordat je de grote geldprijs won?

Anja: ,,Met de Postcode Loterij al ontzettend lang, vele jaren. Daarnaast doen we mee met de Vriendenloterij en koop ik af en toe een staatslot.”

Als financieel administratief medewerkster heb je vast een heldere kijk op geld. Dan weet je dat loten niet gratis zijn en kans op een groot geldbedrag te winnen vrij klein is?

,,Dat weet ik dondersgoed. Maar het is ook een manier om goede doelen te steunen, dat speelt voor mij mee. En er zijn wel degelijk mensen die winnen; daar ben ik het levende bewijs van.”

Hoe kwam je erachter dat je gewonnen had?

,,Ik werd ‘s avonds gebeld: ‘Met die en die van de Postcode Loterij. U heeft gewonnen. Wij nodigen u uit om morgen naar die en die locatie te komen om uw prijs in ontvangst te nemen.’ Ik denk, ik word in de zeik genomen. Dit is phishing of zoiets. Ik mijn zoon bellen: ik denk dat ik word opgelicht. Bel die locatie en vraag of ze er iets van weten, zei hij. Dat deed ik. Dat restaurant gaf aan dat ze inderdaad een zaal bij hen hadden afgehuurd. Toen besefte ik dat er toch iets van waar was.”

Quote Je wordt zo zenuwach­tig. Ze bellen je natuurlijk niet omdat je een pakje ijs hebt gewonnen Anja (60)

Hoe voelde dat?

,,Dan word je zo zenuwachtig. Ze bellen je natuurlijk niet omdat je een pakje ijs hebt gewonnen. De volgende dag wij ernaartoe, mooi aangekleed en een beetje make-up want misschien zouden we op de foto moeten. Ik zag allemaal camera’s. Zo onrealistisch. Men legde ons uit dat wij een serieuze prijs hadden gewonnen.”

Wat was jullie wens?

,,Een levensloopbestendige woning. Zeven jaar geleden kreeg mijn man een herseninfarct waardoor hij geestelijk en lichamelijk minder valide werd. Werken kan hij niet meer. Drie dagen per week gaat hij naar de dagbesteding.

We wonen in een oud huis en moeten naar boven om te slapen of te douchen. In zo’n levensloopbestendige woning is alles gelijkvloers. We hadden al rondgekeken maar die huizen waren voor ons financieel onhaalbaar. De sociale woningbouw heeft ook wel een paar van dat soort woningen maar daar zijn honderden gegadigden voor dus kwamen we nooit in aanmerking.”

Quote Toen het na een paar weken ook echt op mijn bankreke­ning stond, keek ik om de paar uur of het er nog wel opstond Anja (60)

Hoeveel won je?

,,Een bedrag waarvan je stijl achterover slaat. 384.615 euro. Dat dringt niet tot je door. Meteen ging er door me heen dat er ook belastinggeld vanaf ging. Een derde, bleek later. Maar dan is het nog steeds onwerkelijk veel geld.

Toen het na een paar weken ook echt op mijn bankrekening stond, keek ik om de paar uur of het er nog wel opstond.”

Hebben jullie je wens kunnen verwezenlijken?

,,In diezelfde week zag ik toevallig dat een bouwproject van levensloopbestendige woningen de verkoop startte en er waren er nog 5 te koop. Ik heb ons ingeschreven.

Die maandag hoorde ik dat we het niet waren geworden. Voor de zekerheid belde ik de makelaar om te vragen of ze mij bij afvallers wilde informeren. En ik vertelde van die prijs. Ik denk: wie weet helpt het. Een aantal dagen later belde de makelaar: je zal het niet geloven maar de kopers van het huis dat jullie wilden, hebben afgezegd. Wij mogen het jullie gunnen. Weer was ik overdonderd.

Ze beginnen volgend jaar met heien, 2023 wordt het huis opgeleverd. We hebben de mogelijkheid gekregen om op onszelf te blijven wonen. Ik ben niet gelovig maar toch voelde het alsof er die week een engel op mijn schouder zat.”

