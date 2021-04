Anki (33) verblijft gratis in vakantiehuisjes in ruil voor foto’s op haar Instagram-account

goedkoop op vakantieEen vakantie kan een flinke hap uit je budget zijn. Maar sommige mensen hebben er een sport van gemaakt om goedkoop vakantie te vieren. Op allerlei creatieve manieren drukken ze de kosten. Elke week laten we zo’n vakantieganger aan het woord. Deze week: Anki Willemsen (33) verblijft als content creator gratis in vakantiehuisjes.

Hoe gaat dat in z’n werk?

,,Ik overnacht gratis en in ruil daarvoor plaats ik foto’s van het vakantiehuisje op mijn Instagram-account. Soms benaderen de bedrijven mij, soms stuur ik zelf een berichtje. Mijn volgers zien de plek waar ik overnacht en daar halen de vakantiehuisjes boekingen uit. En dat werkt echt. Mijn eerste gratis verblijf was in de Ardennen. Toen ik daar voor de tweede keer was, kwam ik een van mijn volgers tegen.”

Daarvoor moet je veel Instagramvolgers hebben toch?

,,Nu heb ik er ruim 57.000, maar bij 20.000 volgers kreeg ik de eerste uitnodiging om gratis te overnachten. Bedrijven kijken naar wat voor volgers je hebt, niet per se naar de hoeveelheid. Fashion-influencers hebben veel buitenlandse volgers, daar heeft een Nederlands vakantiepark niets aan. Ze hebben wel iets aan mijn volgers: Nederlandse vrouwen van mijn leeftijd met kinderen.”

Hoe kom je aan zoveel volgers?

,,Mijn account begon als hobby. Ik werkte als voedingscoach met kinderen met morbide obesitas. Ik merkte dat veel mensen verkeerde ideeën hebben over afvallen, dus ging ik daar op Instagram over delen. Bijvoorbeeld gezonde recepten en eetswitches. Ik kreeg zoveel leuke reacties, dat ik ermee door ben gegaan.”

,,Sinds vorig jaar heb ik er zelfs mijn eigen bedrijf gemaakt, waarin ik als leefstijlcoach mensen help met gezond afvallen door hun leefstijl te veranderen. Volgers kunnen mijn Lazyfitgirl Methode gratis downloaden. Mede daardoor is mijn account zo groot: ik geef veel gratis weg. Die hobby is helemaal uit de hand gelopen haha.”

Op wat voor plekken mag je gratis overnachten?

,,Mijn eerste gratis verblijf was in huisje in het bos in de Ardennen. Die had een heerlijke hottub. Ook was ik een weekend met mijn vriend in Schoorl in een huisje dichtbij de duinen met een sauna. We waren weg zonder kinderen, daar maak ik dan een video over voor Instagram. Ik ben ook met een vriendin naar Zeeland geweest en met ons gezin in een mooi huis op de Veluwe vlakbij het Nationaal Park.”

Zitten er eisen aan de foto’s van zo’n bestemming?

,,We spreken meestal een aantal foto’s en stories af, maar die mag ik zelf invullen. Ik hoef nooit bepaalde dingen onder de aandacht te brengen. Ik vind het belangrijk om leuke content te maken, maar ik zet niks in scène. Als bedrijven een samenwerking met me willen, kunnen ze op mijn account kijken hoe ik zoiets doe. Vinden ze dat niet leuk? Dan niet.”

Quote Het is soms lastig om te ontspannen, omdat ik altijd aan sta. Ik moet mijn volgers actief vasthouden Anki Willemsen (33)

Krijg je weleens negatieve reacties?

,,Nee eigenlijk nooit. Ik denk dat het komt omdat ik niet superveel samenwerkingen doe. Mensen zien mij niet als typische influencer. Ik kies dingen die ik zelf zou boeken en ik deel het ook als het even niet leuk is. Ik maakte bijvoorbeeld gewoon Stories toen we twee dagen slecht weer hadden op de Veluwe. En ik deel dat ik tijdens mijn vakantie moet werken.”

Ben je veel bezig met Instagram?

,,Zeker, zo’n drie uur per dag. Ook tijdens vakanties gaat dat door. Het is soms lastig om te ontspannen, omdat ik altijd aan sta. Maar het is echt mijn passie om kennis te delen. Ik moet mijn volgers actief vasthouden: mensen komen en blijven niet vanzelf. Het lijken gratis vakanties, maar het is niet alsof ik ze ‘krijg’. Je moet een account opbouwen en daar zit veel tijd in.”

