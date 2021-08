Annick (33) zag 1400 euro in rook opgaan tijdens een helse boottocht door Chili

Een vakantie is voor veel mensen hét moment om geld uit te geven aan die once in a lifetime- ervaring: een ballonvaart, duikcursus of een cruise. Toch kijkt niet iedereen blij terug op die grote uitgave. ,,Ik kon alleen maar denken: Wat doe ik hier en waarom heb ik hier zo veel geld voor betaald?’’

Annick Overkamp (33) uit Apeldoorn gaf 1400 euro uit aan een boottocht

Reisblogger Overkamp vertrekt in 2018 met haar vriend voor vijf maanden backpacken door Midden- en Zuid-Amerika. ,,We keken ontzettend uit naar de reis. Via Nicaragua en Costa Rica naar Chili. Na Chili zouden we onze reis vervolgen naar Peru, Ecuador en afsluiten op de Galapagoseilanden. Een reis om nooit meer te vergeten.’’

Met een beperkt budget gaan de twee op pad. ,,Je werkt jarenlang hard om zo’n reis te kunnen betalen en wij proberen altijd met weinig budget zo veel mogelijk te zien en te doen.” Na het zien van beelden van andere reizigers, boekt het stel een unieke vierdaagse boottocht door het zuiden van Chili. De route staat bekend om de prachtige fjorden en gletsjers en de vele bijzondere dieren, zoals walvissen. De twee hebben geen enkele twijfel op het moment van boeken.

Quote Achteraf kunnen we er wel om lachen, maar zo’n tocht boeken we nooit meer. Het was erg veel geld voor niks Annick Overkamp

De boottocht kost hen inclusief overnachtingen en eten 1400 euro. Een flink bedrag, vertelt Overkamp. ,,Die vier dagen kostten ons net zo veel als een halve maand reizen.” Toch gaan de reizigers enthousiast aan boord. Wanneer de boot vertrekt, slaat het weer al gauw om. ,,Het begon te regenen en we kregen te maken met dichte mist. Al gauw zagen we helemaal niks meer, en dat bleef de hele route zo. Van al die geweldige natuur en dieren hebben we helemaal niets gezien.”

Ook wordt duidelijk dat er motorproblemen zijn waardoor de boot de ruwe golven niet goed kan opvangen. ,,Ik werd ontzettend zeeziek van alle golven en zat daarom zo veel mogelijk buiten.’’ De boot blijkt een andere route te varen dan vooraf aangekondigd: niet langs de fjorden, maar meerdere dagen over volle zee.

De nachten in het stapelbed in de hut zijn lang. ,,Ik heb geen oog dicht gedaan, de boot schommelde zo hevig heen en weer.’’ Overkamp krijgt flinke spijt van de boeking. ,,Ik voelde me zo slecht. Op dat moment dacht ik: ‘Wat doe ik hier en waarom heb ik hier zo veel geld voor betaald. Kan een helikopter mij komen redden?’.” Na vier lange dagen varen, komen ze weer aan land. ,,Achteraf kunnen we er wel om lachen, maar zo’n tocht boeken we nooit meer. Het was erg veel geld voor niks, behalve ellende.”

Lotte Engel (28) betaalde 560 euro voor een ‘luxe’ glampingtent

Kamperen is vaak een budgetvriendelijke manier om weg te gaan. Maar dat pakt anders uit voor de 28-jarige Lotte Engel, medewerker speciaal onderwijs, uit Voorhout. Met haar man gaat ze in de zomer van 2019 kamperen. Op de camping in België blijkt hun meegebrachte tent schimmel te hebben. ,,We hebben hem waarschijnlijk vochtig ingepakt, maar dat mocht de pret niet drukken.”

Online vindt het stel een romantische luxe glampingtent in Frankrijk. Ze boeken de tent voor twee weken en betalen 560 euro. Aangekomen blijkt er weinig glamoureus te zijn aan de tent. ,,De binnentent miste waardoor er overal beestjes naar binnen kropen. En er stonden twee kleine eenpersoonsbedden. Niet de luxe en romantiek waar wij op hoopten.’’ Op de camping hangt ook geen fijne sfeer, merkt het stel. ,,Er waren amper andere gasten en overal hingen waarschuwingsbriefjes voor inbrekers en advies om je accommodatie goed op slot te doen.”

Quote In totaal waren we 1000 euro extra kwijt aan het verblijf en de benzine heen en weer naar het zuiden. Zo werd het onze duurste kampeerva­kan­tie ooit Lotte Engel

Na een nacht weinig slapen, besluit de man van Lotte haar gerust te stellen door online op zoek te gaan naar meer informatie over de camping. ,,Hij las dat een aantal jaar terug campinggasten waren bedwelmd tijdens hun slaap met gas en vervolgens zijn beroofd. Dat was écht de druppel. We zijn de auto ingesprongen en doorgereden naar Zuid-Frankrijk. Onderweg hebben we nog een nieuwe tent gekocht. In totaal waren we 1000 euro extra kwijt aan het verblijf en de benzine heen en weer naar het zuiden. Zo werd het onze duurste kampeervakantie ooit.”

Volledig scherm Lotte Engel besloot na om na één nacht ‘glamping’ direct de camping te verlaten: ,,Overal hingen waarschuwingsbriefjes voor inbrekers.” © Lotte Engel

Anika Redhed (48) ging voor 1900 euro naar China

De man van Anika Redhed (48), schrijver uit Utrecht, ziet in 2015 een spectaculaire aanbieding voor een groepsreis door China. ,,Het was een mooi programma inclusief een cruise en verblijf in 5-sterrenhotels. Ik heb alle kleine lettertjes gelezen, maar ontdekte niks raars.” Voor 1900 euro per persoon vertrekt het stel voor twee weken. ,,We zouden met 25 mensen gaan. Ze waren ons alleen vergeten te vertellen dat we met tien groepen van 25 mensen tegelijkertijd onderweg zouden zijn. In totaal 250 mensen.”

Quote Het zwembad was nog ondieper dan onze douchebak thuis Anika Redhed

Eenmaal weg blijkt de vakantie een verkapte verkoopreis te zijn. Onder het mom van een excursie wordt het echtpaar na flitsbezoeken aan paleizen naar fabriekjes gereden. Hier staan verkopers klaar met hun spullen. Nadat ze de verkopers hebben afgewimpeld worden ze doorgereden naar het 5-sterrenhotel. ,,De verblijven waren gelukkig mooi, maar konden niet alle gasten aan. Iedere ochtend was het vechten voor een plekje aan tafel en moest je zelf ergens schoon bestek vandaan toveren.”

Ook de geplande cruise valt flink tegen, vertelt Anika. ,,Het zwembad was nog ondieper dan onze douchebak thuis. We mochten, als anderen op excursie waren, zelf niet van de boot af. Ook al lagen we aangemeerd.” Het stel heeft een flinke klacht ingediend bij de reisorganisatie en kreeg uiteindelijk bijna de helft van het geld terug. ,,China is prachtig, maar voor ons nooit meer een groepsreis.”

Volledig scherm Anika Redhed en haar man in Shanghai waar de ‘verkapte verkoopreis’ eindigde. © Anika Redhed

Wat kun je doen om dit te voorkomen?

,,Veel hangt af van welke verwachtingen er vooraf gewekt zijn’’, aldus woordvoerder consumentenbescherming van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), Saskia Bierling. ,,Hoe is de reis aangeprezen en komt dat overeen met wat je gekregen hebt?” Bierling adviseert reizigers zich vooraf goed te informeren en te kijken of de organisatie aangesloten is bij een garantiefonds. Dit geldt alleen voor Nederlandse organisaties. ,,Het is daarom extra belangrijk je in te lezen in de buitenlandse operators waar je mee in zee gaat. Meld het probleem meteen, zodat er ter plekke nog een oplossing gezocht kan worden.” Ben je niet tevreden met de oplossing? Tot 24 maanden kun je je klacht over een Nederlandse reisorganisatie voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Reizen.

