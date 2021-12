Armste ouderen delen niet mee in investeringsplannen Rutte IV

Veel ouderen hadden gehoopt er de komende jaren iets bij te krijgen. Dat lijkt voor een groep AOW’ers niet te gebeuren. Dat komt doordat het nieuwe kabinet van plan is de hoogte van de AOW niet automatisch mee te laten stijgen met de verhoging van het minimumloon, wat normaal gesproken wel gebeurt met alle uitkeringen.



De coalitiepartijen maakten woensdag bekend dat ze het minimumloon de komende kabinetsperiode met 7,5 procent willen verhogen. Maar ouderen profiteren daar niet van: de coalitiepartijen laten wel de bijstand en andere uitkeringen meestijgen, maar niet de AOW.

FNV: Schandalig

Vakbonden en ouderenorganisaties zijn boos dat de historische koppeling, die bestaat sinds 1980, met één ‘pennenstreek’ dreigt te worden verbroken. Dreigt, want de plannen moeten nog in wetgeving worden omgezet en daarna door het parlement worden geloodst. FNV-voorzitter Tuur Elzinga noemt de ontkoppeling ‘schandalig’.

In het regeerakkoord staat wel dat ouderen worden gecompenseerd middels een hogere ouderenkorting. Dat is een bedrag dat ouderen mogen aftrekken van de belasting die ze moeten betalen. Maar hier wringt de schoen aan twee kanten.

A: deze ouderenkorting is alleen beschikbaar voor ouderen met een verzamelinkomen tot circa 50.000 euro. Boven dat bedrag is er geen korting. B: (en dat is waar Elzinga zo boos over is) om de ouderenkorting te kúnnen krijgen, moet je wel belasting betálen.

En dat is voor de mensen met alleen AOW en niet of nauwelijks aanvullend pensioen nou juist niet het geval. Elzinga: ,,Die hebben dus niks aan een hogere korting, want die kunnen ze helemaal niet verzilveren.” Je krijgt immers geen geld toe van de Belastingdienst.

Probleem bestaat al langer

De FNV vindt het coalitieplan ‘hardvochtig’. Vanuit de coalitiepartijen wordt er echter op gewezen dat er nog maar heel weinig ouderen zijn die alleen van de AOW moeten rondkomen. In 2012 ging het om 5000 mensen. Al met een beetje aanvullend pensioen zal de verhoging van de ouderenkorting te merken zijn, klinkt het.

Maar Elzinga wijst erop dat voor de meeste gepensioneerden de AOW nog altijd het hoofdbestanddeel is van hun inkomen. ,,Met een klein aanvullend pensioen kom je misschien wel in aanmerking voor de hogere ouderenkorting, maar als je die niet helemaal kunt verzilveren, krijg je er alsnog niks bij.”

Hoeveel AOW’ers er straks bekaaid afkomen is nog niet bekend. De voorgenomen verhoging van de ouderenkorting is nog niet uitgewerkt. Maar het probleem dat lang niet alle ouderen de volledige ouderenkorting kunnen krijgen waar ze recht op hebben bestaat al langer. In 2019 ging het volgens het kabinet om 14 procent dat niet verzilverd kon worden. Door de ouderenkorting te verhogen zal dat percentage waarschijnlijk toenemen.

