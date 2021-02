Banken ruilen kantoren in voor servicepunten: ‘Niet iedereen kan of wil digitaal bankieren’

Schatten op zolder: hoe weet je als leek of dat schilderij een fortuin of nog geen euro waard is?

9 februari Een schat of rommel? We laten twee stukken door antiek- en curiosahandelaar Bie Baert taxeren. Hoe weet je of wat je tijdens een uitbarsting van opruimwoede op zolder, in de kelder of in een kast vond, ook iets waard is? En hoe en waar verkoop je het het best? ,,Heel grote stukken mogen nog zo indrukwekkend zijn, ze zullen in verhouding minder opbrengen dan kleinere.”