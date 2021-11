Barbara (53) leende nooit geld, stond nog nooit rood en maakt zelf haar verzorgingsproducten

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer Barbara Ganseman (53) die naast haar werk in een winkel, haar eigen verzorgingsproducten maakt.

Inkomsten per maand:

1000 euro als medewerkster Vitaminstore. Daarnaast verdient zij tussen de 0 en 3000 per maand bij als zelfstandig voedingscoach.

Leeft met: Tim en dochters Lisa (12) en Nina (16)

Woont in: Amsterdam Uitgaven (gezamenlijke rekening):

Wonen: 1000 euro

Energie: 50 euro

Verzekeringen: 150 euro

Boodschappen: 1200 euro

Sporten: 0 euro

Kleding: 100 euro

Vervoer: 30 euro

Horeca: 100 euro

Vakanties: 250 euro

Sparen: 100 euro

Soms verdien je 4000 euro maar je vaste maandlasten zijn zo'n 2900 euro. Leg uit!

Barbara: ,,Ik doe het samen met Tim, die in IT-management werkt, onze verdeelsleutel is ongeveer 20/80. Ik werk parttime in een winkel en daarnaast als voedingscoach. Wat ik daarmee verdien, schommelt veel. Wij hebben een gezamenlijke rekening waar ik soms meer inleg en soms minder. Ik betaal wat ik kan missen.”

Hoe voel jij je daarbij?

,,We hebben drie jaar in Singapore gewoond tijdens een project van Tims werk. Ik voelde me er rot over, toen ik daar helemaal niet werkte. Gelukkig heb ik een man die zei: ‘We zijn een eenheid. We delen alles, we doen het samen.’ Het is niet zo dat ik niets doe, ook toen niet. En het werk van een moeder, ze waren toen 2 en 6 jaar, is 24/7 en altijd onbetaald. Daarnaast studeerde ik voedingsleer. Dat had ik altijd al willen doen, dus dat was het moment.”

Quote Ik probeer altijd groente uit het seizoen te eten, dat is vaak goedkoper én lekkerder Barbara Ganseman (53)

1200 euro aan boodschappen is veel. Hoe zit dat?

,,We zijn er elke keer weer verbaasd over want we doen niets geks. Ik koop wel zoveel mogelijk biologisch, niet alles, want dan ben je helemaal bakken met geld kwijt. Maar goed eten is voor ons belangrijk en helaas is gezond eten duur. Ik let wel op in de supermarkt, ik zoek de beste deals en probeer altijd groente uit het seizoen te eten, dat is vaak goedkoper én lekkerder.”

Jij noemt jezelf handig met geld. Waar blijkt dat uit?

,,Ik heb nog nooit geld geleend of rood gestaan. Het bedrag op onze gezamenlijke rekening is dan ook bijna heilig: de nul-grens wordt nooit overschreden. Daarnaast ben ik echt opgevoed met: lichten uit als je niet in de badkamer bent, kraan nooit laten lopen. Alle kleine dingen waar je op kunt letten, zijn er bij mij door mijn ouders ingeprent. En verzorgingsproducten maak ik zelf. Zeep, crèmes, deodorant, tandpasta. Daar bespaar ik veel geld mee.”

Hoe kwam je erbij dat te gaan doen?

,,Toen ik eindelijk een fijne dagcrème had gevonden en de fabrikant opeens de ingrediënten veranderde, baalde ik zo dat ik een cursus ging volgen om te leren hoe ik dat zelf kon maken. Toen dat heel eenvoudig bleek, ben ik het blijven doen. Ingrediënten koop ik bij verschillende adresjes: online, bij bepaalde drogisten en bij de toko.”

Quote Gelukkig heb ik geen merkkle­ding nodig om me gelukkig te voelen Barbara Ganseman (53)

Waar bespaar je nog meer op?

,,Gelukkig heb ik geen merkkleding nodig om me gelukkig te voelen. Sinds ik in de winkel werk, moet ik me wel netter kleden maar ik heb genoeg in de kast hangen wat prima kan.”

Geef je je geldbewuste houding door aan je kinderen?

,,Bij hen is het kwartje nog niet gevallen. Ze zijn nonchalant met hun spullen, dan is er weer een mobiel kwijt, een fiets stuk, kleding die ze niet meer leuk vinden eindigt amper gedragen binnen no-time in de zak voor de kledingcontainer. Bij ons kwam het echt niet op om bij mijn vader aan te kloppen als ik om de drie maanden een nieuwe broek wilde. Ik vind het best moeilijk hen hierin te corrigeren. De jongste is beter in sparen, de oudste geeft haar geld wat makkelijker uit.”

Quote Ik weet nog dat mijn jongste op de lagere school aangespro­ken werd door leeftijdge­noot­jes op het feit dat ze merkloze gympen droeg Barbara Ganseman (53)

Hoe komt dat denk je?

,,Kinderen zijn tegenwoordig al heel jong merkbewust. Ik weet nog dat mijn jongste op de lagere school aangesproken werd door leeftijdgenootjes op het feit dat ze merkloze gympen droeg. En het wordt ze waarschijnlijk te makkelijk gemaakt door ons.”

Maak jij je zorgen over hun toekomst?

,,We leven in een chaotische tijd. Sinds corona merk je al dat prijzen stijgen, ongemerkt zijn sommige boodschappen met soms tientallen procenten duurder geworden. Ik weet nog dat we in Singapore dachten, waar alles krankzinnig duur is: waar klagen we over in Nederland? Maar nu lijkt het hier ook die kant op te gaan.

Ik denk dat veel mensen in de problemen gaan komen nu de energieprijs omhoog gaat. Ik ben niet zozeer bang voor ons, maar ik maak me wel eens zorgen over de jongeren en natuurlijk onze eigen kinderen. De oudste wil graag in Amsterdam blijven wonen, maar hoe gaat zij dat redden? Wij hebben mazzel dat we twintig jaar geleden dit appartement konden kopen, wat toen al vrij duur was. Maar mijn dochter wil in Amsterdam blijven, hoe moet ze dat dan doen? Ik zie het helemaal niet voor me. We sparen daarom zoveel mogelijk voor ze.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.