Bedia helpt mensen met schulden: ‘Ik zeg altijd: spontaan leven is voor de rijken’

Kas ziet allerlei hulpvragers en komt regelmatig bij hen over de vloer. Tijdens haar eerste jaar als vrijwilliger bood ze hulp aan een 21-jarige MBO-student met geldproblemen. ,,Ze woonde op een studentenkamer van tien vierkante meter.’’ Koffie of thee drinken tijdens het doornemen van alle bankafschriften was niet mogelijk. ,,Er was alleen een gezamenlijke keuken. En die was te vies.’’ Dat bleek ook een belangrijke rol te spelen bij de financiële problemen waar deze jonge vrouw in beland was. ,,Ze kocht bijna al haar eten buiten. Een croissantje bij een kiosk als ontbijt, avondeten buiten de deur. Samen berekenden we wat haar budget was. Dat was lang niet genoeg om iedere dag voor 3 of 4 euro croissants en koffie te kopen. Ik zeg altijd; spontaan leven is alleen voor de rijken.’’