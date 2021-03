Bedia leefde van 40 euro per week, nu helpt ze anderen: 'Fantastisch mensen vooruit te helpen’

Bedia Kas (48) is sinds 2017 Budgetmaatje bij Budgetmaatjes010

Iedere week begeleidt budgetmaatje Bedia Kas uit Rotterdam vrijwillig een hulpvrager en dat gedurende één tot twee jaar. ,,Het is fantastisch om te zien dat mensen zich ontwikkelen. Dat ze door jouw hulp weer vooruit kunnen. Schulden zijn gewoon super ellendig.’’

Kas ziet allerlei hulpvragers en komt regelmatig bij hen over de vloer. Tijdens haar eerste jaar als vrijwilliger bood ze hulp aan een 21-jarige MBO-student met geldproblemen. ,,Ze woonde op een studentenkamer van tien vierkante meter.’’ Koffie of thee drinken tijdens het doornemen van alle bankafschriften was niet mogelijk. ,,Er was alleen een gezamenlijke keuken. En die was te vies.’’

Volledig scherm Bedia Kas (48) helpt als vrijwilliger mensen met geldproblemen. © Bedia Kas Dat bleek ook een belangrijke rol te spelen bij de financiële problemen waar deze jonge vrouw in beland was. ,,Ze kocht bijna al haar eten buiten. Een croissantje bij een kiosk als ontbijt, avondeten buiten de deur. Samen berekenden we wat haar budget was. Dat was lang niet genoeg om iedere dag voor 3 of 4 euro croissants en koffie te kopen. Ik zeg altijd; spontaan leven is alleen voor de rijken.’’

De Rotterdamse hielp haar maatje weer overzicht te krijgen in haar chaotische administratie. ,,Ze betaalde haar vaste lasten bijvoorbeeld via een automatische incasso. Maar als er dan halverwege de maand te weinig geld op haar rekening stond, haalde ze dat terug met storneren (een incasso terugboeken, red.). Dat zie ik vaker, maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat je betaalachterstanden oploopt.’’ In een halfjaar tijd had de vrouw haar financiën weer op orde. ,,Ze pakte het heel snel op.’’

Ook hielp Kas een 61-jarige vrouw. ,,Haar man deed altijd de financiën, maar toen hij overleed, moest zij alles leren. Ik heb haar leren internetbankieren en het overzicht krijgen.’’

Quote Als ik ga tanken, reken ik alleen de benzine af. Dan koop ik geen Mars Bedia Kas

Zelf leeft Kas ook zuinig. ,,Van huis uit heb ik dat meegekregen. Ik heb geleerd nooit geld zomaar uit te geven. Ik koop bijvoorbeeld nooit spontaan eten. Als ik ga tanken, reken ik alleen de benzine af. Dan koop ik geen Mars. Als ik boodschappen doe, houd ik me aan mijn lijstje.’’

Dat rondkomen van enkele tientallen euro’s per week niet makkelijk is, weet het budgetmaatje ook uit eigen ervaring. ,,Tijdens de financiële crisis lukte het me niet mijn huis te verkopen, en mijn vriend lukte het ook niet. Samen hadden we al wel een nieuw huis gekocht.’’ In die periode moesten ze, met kind, rondkomen van 40 euro per week. ,,Leuk is dat niet. Eten lukt nog wel, maar vooral cadeautjes kopen voor verjaardagen was lastig.’’

Nucha Tómas-Jamba (27) is buddy bij Oprecht, dat schulden bij jongeren in Arnhem wil verhelpen en voorkomen

,,Meestal ontstaan schulden niet zomaar’’, zegt Nucha Tómas-Jamba. ,,Sommige jongeren met problemen gaan eten, anderen krijgen anorexia of belanden in een depressie en sommige jongeren gaan schulden maken. Wij richten ons niet alleen op de geldzaken, maar juist ook op die andere problemen, om te voorkomen dat jongeren opnieuw de fout in gaan.’’ Die hulp is heel breed. Zo gaan de buddy’s van Oprecht bijvoorbeeld mee naar de huisarts als de jongere dat eng vindt en helpen ze bij het zoeken van een woning of het aanvragen van een uitkering.

Nucha volgt de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. ,,Het vak schuldhulpverlening vond ik echt verschrikkelijk. Daar had ik helemaal niets mee, en dat kwam vooral door de nadruk op cijfers.’’ Tijdens haar stage kwam ze in aanraking met Oprecht. ,,Dat sprak me juist heel erg aan. We doen veel meer dan ons bezighouden met de getallen. We praten met de jongeren als ze ergens tegenaan lopen. Ik vind het bijzonder om te merken dat we echt een verschil maken.’’

Volledig scherm Nucha Tómas-Jamba (27) denkt dat ze als jongere andere jongeren beter kan bereiken. © Nucha Tómas-Jamba Door corona komen momenteel veel aanmeldingen binnen bij Oprecht. Veel jongeren verliezen nu hun baan en daardoor krijgen ze financiële problemen. ,,Laatst had ik een intakegesprek met een meisje dat in een luxe studentencomplex woonde. Ze betaalde ruim 700 euro huur. Doordat ze haar baan kwijt was geraakt, kon ze dat eigenlijk niet meer betalen. Ze leefde boven haar budget.’’ Het is iets wat Nucha vaker ziet. ,,Er zouden meer goedkopere kamers moeten komen. Als je studeert, richt je je op je studie en heb je een bijbaantje. Dan heb je gewoon niet zoveel geld.’’

Daarnaast denkt Nucha dat de dienstverlener waar ze werkt veel aanmeldingen krijgt omdat er vooral jongeren actief zijn die andere jongeren helpen. ,,Iemand voor je hebben die op je lijkt, maakt dat je makkelijker praat. Juist omdat diegene jou misschien beter begrijpt.’’

Oprecht pakt meestal niet zelf de schulden bij jongeren aan. De buddy’s zorgen voor de bemiddeling tussen de jongere en de schuldhulpverlening. ,,Wij houden een intakegesprek en maken een overzicht van de schulden. Vervolgens melden wij ze aan bij de hulpverlening.’’ Die bemiddeling zorgt voor betere resultaten, stelt ze. ,,Vaak vallen jongeren snel uit bij schuldhulp. Wij zorgen als bemiddelaar dat ze in beeld blijven en het traject goed doorlopen.’’

Stilte voor de storm Het aantal aanmeldingen bij Budgetmaatjes010 nam het afgelopen jaar juist af in plaats van toe, zegt coördinator Alexander Borst. ,,Sinds maart zijn de aanmeldingen ingestort. Inmiddels krijgen we er maar vier per week binnen.’’ Dat is de helft van het aantal vóór corona. Het is stilte voor de storm, vreest Borst. ,,Het is wachten op de tsunami, maar wanneer die komt, weten we niet.’’ De hulpvraag nam onder andere af doordat buurthuizen, die inwoners gewoonlijk vaak doorverwijzen, nu dicht zijn. ,,En het gaat om nieuwe groepen, zoals zzp’ers. Die zijn er mogelijk niet aan gewend hulp te vragen.’’ Nog een verklaring is dat huisuitzettingen en afsluitingen van gas en licht tijdelijk zijn stopgezet. ,,Dat is goed nieuws, maar juist zo’n uitzetting of afsluiting gaf mensen dat zetje om hulp te vragen.’’ Borst verwacht dat de hulpvragen alsnog binnen zullen stromen zodra de steunpakketten worden afgebouwd.

Kijk ook deze video over schulden, en hoe je eruit kan komen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.