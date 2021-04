Beginnen met beleggen? Ga voor obligaties: minder spannend, maar wel zo veilig

Leven in armoede: ‘Je ziet dat grote hoeveelhe­den voordeli­ger zijn, maar geen budget’

8 april Dertien deelnemers hebben een week lang geleefd van een budget van 60 euro per volwassene en 20 euro per kind in het gezin. Ze deden dat in het kader van een inleefweek rond armoede om zo te ervaren met welke moeilijkheden mensen in armoede te maken krijgen. ,,Het was confronterend en stressvol, maar ook leerzaam.”