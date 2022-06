Belastingdienst legde vrouw aanslag op van 40.000 euro voor erfenis die ze nooit kreeg

De vrouw leeft van een uitkering en heeft geen vermogen. Haar vader overleed in 2017. Ze is enig erfgenaam en de vader had in zijn testament de zoon van een eerder overleden partner benoemd tot executeur. Maar in plaats van de erfenis ter waarde van zo'n 500.000 euro goed af te handelen, ging deze man er met het geld vandoor. Vermoedelijk vergokte hij vrijwel het hele bedrag.

De vrouw stelde alles in het werk om inzicht te krijgen in de omvang van de nalatenschap, maar tevergeefs. De man die het moest regelen werd in 2020 failliet verklaard en er was geen cent meer over. Voor de Belastingdienst was dat geen reden de aanslag in te trekken. Op papier was de vrouw nog steeds erfgenaam. Nadat ze bezwaar had ingediend, verlaagde de belastinginspecteur het bedrag van ruim 80.000 naar 48.000 euro, maar bleef zich verder hard opstellen: ‘Bij het opleggen van de aanslag erfbelasting kan ik geen rekening houden met de problemen ten aanzien van de uitbetaling van de erfenis door de executeur', schreef de inspecteur. De vrouw ging in beroep bij de rechtbank, maar ook daar ving ze bot. De rechter vond de situatie waarin de vrouw verkeerde ‘vervelend’, omdat ze ‘feitelijk niets had ontvangen’ maar ze had de nalatenschap nu eenmaal aanvaard. Wel werd de aanslag nog iets lager: 40.000 euro.

Onder de armoedegrens

De vrouw ging in beroep bij het Gerechtshof en krijgt nu, vijf jaar na het overlijden van haar vader, gelijk. Het Haagse hof acht de belastingaanslag in strijd met het eerste protocol van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. Daarin wordt het recht op eigendom geregeld. Volgens het Hof heeft de vrouw er alles aan gedaan om inzicht te krijgen in de erfenis. Ze voerde procedures tegen de executeur, vroeg zijn faillissement aan en deed aangifte. Omdat de vrouw helemaal geen geld heeft om de belastingaanslag te betalen, zou haar inkomen dalen tot onder de armoedegrens. Daarmee is volgens het Hof sprake van ‘een buitensporige last’. Omdat de rechter niet zelfstandig kan beslissen dat een belastinginvordering niet door kan gaan, bepaalt het Hof dat de waarde van de erfenis ‘nihil’ is, waarmee de aanslag alsnog van de baan is.

Tegen de executeur is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek begonnen wegens verduistering. Ook dat ging niet vanzelf, want het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak aanvankelijk. Nadat de vrouw daar in een zogenoemde artikel 12-procedure over had geklaagd, bepaalde het Gerechtshof afgelopen januari dat het OM alsnog moet vervolgen. Dat onderzoek loopt nog.

