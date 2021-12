Belastingverdrag Duitsland treft Nederlandse pensioenen

Stop Plundering Duitse Pensioenen, heet de actiegroep van een groep Nederlanders met een Duits pensioen. Sinds het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is hun pensioen honderden tot duizenden euro’s per jaar achteruitgegaan.

De zaak speelt al jaren, maar een oplossing lijkt verder weg dan ooit. Zo’n 70.000 Nederlanders met een Duits pensioen zijn nu jaarlijks 300 miljoen armer, schat de actiegroep.

In 2015 was het Joop Beuting uit Lievelde die doorhad dat het nieuwe belastingverdrag flink nadelig uitpakte voor Nederlanders met een Duits pensioen. Via acties en publiciteit wist hij een aantal medegedupeerden te vinden. Inmiddels telt de actiegroep enkele tientallen leden.

Philips

Een van die gedupeerden is Peter van der Burg uit Best. Na 25 jaar bij Philips, stapte hij op toen Jan Timmer met operatie Centurion de bezem door het personeelsbestand bij de Eindhovense multinational haalde. ,,Toen ben ik in Duitsland gaan werken; daar konden ze mijn kennis en ervaring goed gebruiken.’’

Zeventien jaar werkte hij voor Duitse bedrijven en woonde in Nürnberg. ,,Daar bouwde ik Duits pensioen op, dat was een mooie aanvulling op het AOW-gat dat ik in Nederland had.’’

Met zijn twee pensioenen, een van Philips en een uit Duitsland, kon Van der Burg goed leven. Maar dat veranderde in 2016. In dat jaar trad het nieuwe belastingverdrag in werking. En dat pakte nadelig uit voor Nederlanders met een Duits pensioen van minder dan 15.000 euro.

Quote Ik ben in Duitsland gaan werken. Daar konden ze mijn kennis en ervaring goed gebruiken Peter van der Burg

Tot 2016 hield Duitsland belasting in over de Duitse pensioenen. In het nieuwe belastingverdrag heft Nederland belasting over Duitse pensioenen tot 15.000 euro. En dat treft deze ‘kleine’ pensioenen. ,,In Nederland betaal ik 40 procent belasting over mijn Duitse pensioen. In Duitsland was de heffing vrijwel nihil. Ik ben hierdoor 4200 euro per jaar meer kwijt aan belasting’’, zegt Van der Burg.

En hij is niet de enige. In totaal gaat het om 60.000 tot 70.000 gedupeerden. ,,Tijdens de behandeling van het verdrag in de Tweede Kamer is destijds wel gevraagd naar de gevolgen voor de kleine pensioenen’’, zegt Van der Burg. ,,Toenmalig staatssecretaris van Financiën Frans Weekers antwoordde de Kamer dat hooguit enkele gevallen er een paar euro op achteruit zouden gaan.’’

Om de tuin geleid

Hij baseerde zich op berekeningen van zijn ambtenaren over de gevolgen voor kleine pensioenen. Berekeningen die volgens de actiegroep van geen kant deugen. Van der Burg stelt dat de Kamerleden gewoon om de tuin zijn geleid. ,,Staatssecretaris Weekers en zijn opvolgers verwezen allemaal naar dezelfde berekeningen. Wiebes zei er alleen bij dat mogelijk wat meer mensen erop achteruit zouden gaan. Maar dat komt door veranderingen in de Nederlandse belastingwetgeving en niet door het belastingverdrag met Duitsland volgens hem.’’

Al jaren vecht de actiegroep een verbeten strijd uit met het ministerie van financiën om de inkomensachteruitgang ongedaan te krijgen. Dat ministerie is de fout ingegaan met het belastingverdrag, vinden ze. ,,De spelregels zijn veranderd tijdens het spel’’, vat Van der Burg het ongenoegen samen.

Ze hebben de staat al voor de rechter gedaagd omdat het verdrag discriminerend zou zijn voor Nederlanders met een klein Duits pensioen. ,,Dat beroep op discriminatie is door de rechter verworpen’’, zegt Van der Burg. ,,Discriminatie is verboden in de Grondwet en de rechter mag geen wetten aan de Grondwet toetsen.’’ Ook andere bezwaren tegen het verdrag werden afgewezen.

De juridische weg is daarmee zo goed als afgesloten. Bezwaren bij de belastingaangifte zijn ook keer op keer verworpen.

De actiegroep richt de pijlen nu vooral op de politiek. Maar ook daar gaat het op zijn best moeizaam. In de Tweede Kamer lijken alleen het CDA en de SP zich het lot van de gepensioneerden aan te trekken.

Er zit tijdsdruk op de acties, want door overlijden dunt de groep gedupeerden jaarlijks uit. De leden zijn niet van plan op te geven. ,,Mijn bezwaar bij de Belastingdienst tegen de nieuwe aangifte is verworpen. Maar ik heb alweer beroep aangetekend’’, zegt een strijdbare Van der Burg.