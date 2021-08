Beleg steeds een klein bedrag, en je krijgt te maken met het ‘achtste wereldwonder’

Steeds meer mensen beleggen: in 2020 steeg het aantal huishoudens dat geld in aandelen of beleggingsfondsen heeft met 17 procent naar 1,75 miljoen. Niet zo gek als je bedenkt dat de spaarrentes steeds lager worden en de inflatie stijgt, waardoor je spaargeld over de jaren steeds minder waard wordt.

Beleggen is al lang niet meer iets waar je rijk voor hoeft te zijn. Bij veel partijen, ook online, kun je zelfs al vanaf een paar tientjes inleg beginnen. Daardoor hebben met name twintigers en dertigers de laatste jaren het beleggen ontdekt. Maar verstandig beleggen met een kleine beurs, hoe doe je dat?

Het begint met het opstellen van een strategie en je daar vervolgens ook aan houden, vertelt Tom Brouwers. Hij is beleggerscoach bij het Beleggingsinstituut, een organisatie die educatie voor beleggers aanbiedt. ,,Bepaal voor jezelf wat je wilt en hoeveel risico je bereid bent te nemen. Dat hangt natuurlijk van je leeftijd af en van hoeveel geld je beschikbaar hebt. Wij hebben als gouden regel: schrijf maandelijks tien procent van je inkomen over op een beleggingsrekening. Als je dat je hele leven doet, kun je serieus geld verdienen.”

Dat zegt ook Robin Seetz, in het dagelijks leven product-owner bij een startup. Hij begon anderhalf jaar geleden een blog om geldzaken toegankelijker te maken voor jonge mensen. Sinds een jaar maakt Seetz de Spaarpodcast. ,,Ik heb in 2017 op advies van mijn vader een beleggingsrekening geopend. Voor mij werkt dat ideaal. Er wordt elke maand automatisch een bedrag afgeschreven en ik hoef er verder niet naar om te kijken.”

Quote Val niet voor organisa­ties die enorm hoge rendemen­ten beloven, dat zijn juist de partijen waar je nat gaat Tom Brouwers, Beleggingsinstituut

Risico spreiden

Zelf actief aandelen kopen in bijvoorbeeld Apple of Philips doet Seetz niet en raadt hij beginnende beleggers af. ,,Dat vraagt om kennis van de markt, en die heb je vaak nog niet. Stop liever elke maand een bedrag dat je kan missen in een indexfonds.” Zo’n fonds (of ETF) bestaat uit een samengesteld pakket van aandelen, verspreid over een grote verzameling beursgenoteerde bedrijven. Doordat je in veel bedrijven tegelijk investeert, spreid je ook je risico.

Er zijn allerlei partijen op de markt waar je een beleggingsrekening kunt openen om geld op te zetten om mee te investeren. Controleer wel even of ze ingeschreven staan bij de Nederlandsche Bank, zodat je weet dat ze betrouwbaar zijn, adviseert Brouwers. ,,En val niet voor organisaties die enorm hoge rendementen beloven, dat zijn juist de partijen waar je nat gaat.”

Quote Met die cryptohype zag ik dat mensen dachten: ‘Shit, ik had met een paar euro een fortuin kunnen verdienen.’ Maar dat gebeurt een enkeling Tom Brouwers, Beleggingsinstituut

Wanneer je een beleggingsrekening opent, moet je bepalen in welke verhouding je je geld in aandelen en staatsobligaties wilt stoppen. Koop je een staatsobligatie dan leen je feitelijk geld aan een nationale bank. Omdat je dit gegarandeerd weer terugkrijgt, worden staatsobligaties vaak als een veiligere keuze gezien dan aandelen.

Toch is het volgens Brouwers maar de vraag of dat ook echt zo is. ,,De rentes op obligaties zijn erg laag, soms zelfs negatief. Ik zou aanraden om, zeker in je eerste jaar wanneer je nog niet zoveel te verliezen hebt, gewoon ‘offensief’, dus in index-ETF’s, te beleggen.”

Beginnen met beleggen

Ben je ook benieuwd, maar weet je niet goed waar te beginnen? Independer legt uit wat beleggen is, wat voor soorten beleggingen er zijn en hoe je kunt inschatten of het iets voor jou is. Beleggen is, vooral als je jong bent, iets wat je voor de lange termijn doet, benadrukt Brouwers. Voor de snelle klappers moet je niet gaan. ,,Met die cryptohype zag ik ook weer gebeuren dat mensen dachten: ‘Shit, ik had met een paar euro een fortuin kunnen verdienen.’ Maar dat gebeurt een enkeling. Je kunt je beter richten op ieder jaar een paar procent rendement pakken.”

Achtste wereldwonder

Dan is het alleen wel belangrijk om je geld voor langere tijd opzij te zetten. Brouwers adviseert minimaal vijftien tot twintig jaar. Dat heeft alles te maken met het rendement-op-rendement-effect. Dit houdt in dat je rendement verdient over je eerder behaalde winst. Brouwers rekent voor: ,,Stel je legt 100 euro in en hebt 4 procent rendement, dan heb je dus 104 euro. De maand daarop heb je weer 4 procent rendement, maar dit keer over 104 euro. En zo gaat dat door.’’ Na twintig jaar heb je dan een eindbedrag van ruim 36.000 euro, met 24.000 euro inleg. Het sneeuwbaleffect wordt na verloop van tijd zo groot dat Albert Einstein sprak van het achtste wereldwonder.

Een voordeel van beleggen voor de lange termijn is dat je niet afhankelijk bent van de dagelijkse koerswijzigingen en die ook niet in de gaten hoeft te houden. RTL Z kun je dus weer afzetten.

Ook beleggingsapps hoef je volgens Seetz niet op je telefoon te installeren. ,,Dan word je alleen maar verleid om steeds de beurs te checken. Het is tegenwoordig heel makkelijk om via je telefoon snel een aandeel te kopen. Het wordt heel sexy gemaakt. Maar eigenlijk zou je de saaiheid moeten waarderen. Investeer maandelijks een vast bedrag en wees geduldig. Dan kom je als beginnende belegger het verst.”

Dit artikel verscheen eerder op deze site in februari 2021.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer weten over beleggen? Kijk dan onderstaande video: