Bella las voorwaarden van haar keuzebudget niet goed: ‘Ik moest 1400 euro vakantiegeld bijleggen’

GeldflatersIedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Bella de Wit (27), die 1400 euro aan vakantiegeld moest bijleggen omdat zij de voorwaarden voor haar elektrische fiets niet goed doorlas.

Wanneer speelde dit?

,,Ik heb de fiets vorig jaar gekocht. Ik wilde een nieuwe fiets, want niet lang daarvoor was ik aangereden met mijn oude fiets en die was sindsdien gammel.”

Waarom wilde je nu een elektrische fiets?

,,Ik dacht: dan hoef ik mijn auto wat minder vaak te pakken. Met goed weer wil ik ook echt verre stukken kunnen fietsen, zoals naar de klimhal waar ik vaak klim. Zeker met de stijgende benzineprijzen is het geen overbodige luxe.”

Maar een elektrische fiets is best prijzig?

,,Bij mijn werkgever zijn er secundaire voorwaarden waarmee je verlofuren of vakantiegeld kunt gebruiken om een elektrische fiets van te kopen. Maar die voorwaarden heb ik dus verkeerd gelezen.”

Vertel.

,,Ik dacht dat er stond: je kunt hem kopen van je vakantiegeld of van maximaal 76 verlofuren met een maximum van 2500 euro. Daarom ging ik ervan uit dat als ik maximaal 76 verlofuren zou inleveren, ik dan 2500 euro te besteden had in de fietsenwinkel.”

En toen?

,,Ik naar de fietsenwinkel. Er was een mooie Gazelle die 2580 euro kostte. Veel mensen raadden mij aan de grootste batterij te nemen, dus dat deed ik. Twee dagen later ging ik hem declareren. En kwam ik erachter dat ik 1400 euro tekort kwam.”

Waarom dan?

,,Ik vulde mijn uren in en zag het bedrag dat het opleverde: iets van 1100 euro. 76 uur stond niet gelijk aan 2500 euro omdat mijn bruto uurloon niet maximaal is. Daar had ik niet bij stilgestaan. Hierdoor moest ik dus 1400 euro van mijn vakantiegeld bijleggen.”

Baalde je niet als een stekker?

,,Ik baalde van mezelf omdat ik die zin niet goed geïnterpreteerd had. Eerst heb ik nog zitten twijfelen of ik de fiets retour zou sturen, maar ik besloot hem toch te houden. De voorwaarden met dat vakantiegeld waren te goed om het niet te doen.”

Wat dan?

,,In totaal hield ik relatief gezien meer vakantiegeld over, want normaal wordt daar loonbelasting over ingehouden, maar niet op die 1400 euro voor de elektrische fiets. Ik heb er dus niets van mijn eigen spaargeld bij hoeven leggen en hield nog wat vakantiegeld over. Toch was het een financieel foutje waar ik me wel suf over voelde. Gelukkig had ik nog geen plannen gemaakt voor dat vakantiegeld. Het was coronatijd, dus weggaan kon sowieso niet.”

Wat heb je ervan geleerd?

,,Dat je niet te snel overstag moet gaan en dat je de voorwaarden zeker drie keer goed moet doornemen voordat je een koop aangaat. Het klonk ook te mooi om waar te zijn en dat was het ook.”

Kun je ondanks je flater toch van je elektrische fiets genieten?

,,Ik ben er niet minder blij mee. Hij fietst prima. Minder fijn is dat ik twee sloten gebruik. En hij moet altijd ergens aan vast gezet worden. Verzekeringstechnisch is dat een verplichting, dus het vinden van een plekje in de stalling is niet altijd even makkelijk. En het schermpje, waarop je ziet hoe snel je fietst, moet je niet vergeten er vanaf te halen als je hem achterlaat. Die kost 120 euro en ze worden vaak gestolen. Zonder dat scherm kun jij je accu niet meer gebruiken, dus dat is iedere keer goed opletten. De winst van het snelle fietsen verlies ik door het veilig ergens neerzetten.

Maar hij is wel lekker degelijk. Hiervoor kocht ik altijd zo’n barrel van 30 euro die al een eigenaar of vijf had gehad. Nu heb ik een echt goede fiets die ik zonder deze mogelijkheid van mijn werkgever niet zo snel voor mezelf had kunnen kopen.”

