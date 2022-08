Ben kocht online een scooter: ‘Nadat de monteur hem meenam, heb ik niets meer gehoord’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Ben van Vliet (39) uit Pernis, die online een scooter kocht voor 2900 euro, en deze nooit meer terugzag.

Wat is er gebeurd?

,,Net nadat ik vorig jaar een nieuwe baan kreeg, kocht ik een nieuwe elektrische scooter. Mijn werk is 10 kilometer verderop dus ik dacht: prima als ik daarmee naar mijn werk kan. Maar sinds ik in februari ben begonnen, ben ik nog iedere werkdag noodgedwongen met het openbaar vervoer gegaan.”

Wat ging er mis met die scooter?

,,Ik bestelde hem online bij een Nederlandse firma. Vier weken later werd de scooter aangeleverd. Hij was kapot. Hij startte wel, maar als je de rem indrukte, viel hij helemaal stil. Tijdens het rijden kwamen er nog veel meer gebreken naar boven. Kortom: het was een faliekante miskoop.”

Quote Als ik belde, kreeg ik niets te horen. Op mails werd niet gereageerd. Ik ben mijn scooter én mijn geld kwijt

Wat deed je?

,,Het was enorm moeilijk om iemand van die firma te pakken te krijgen. Uiteindelijk heb ik via de website een reparatieverzoek ingediend en een afspraak gemaakt om een monteur langs te laten komen. Die monteur haalde alles eraf, zei dat dit niet goed was en dat hij hem moest meenemen naar het hoofdkantoor.”

Wat zeiden ze daar?

,,Niets! Sterker nog; als ik belde, kreeg ik niets te horen. Op mails werd niet gereageerd. Ik ben mijn scooter én mijn geld kwijt.”

Hoeveel geld?

,,Met helm en kettingslot heb ik er in totaal 2900 euro aan uitgegeven. Nadat die monteur hem had meegenomen, heb ik niets meer gehoord. Ik heb meer dan vijftig keer geprobeerd de klantenservice te pakken te krijgen, zonder resultaat. In de laatste twee maanden heb ik aangetekende brieven naar ze gestuurd, aangegeven dat ze in gebreken zijn gebleven en dat de koopovereenkomst ontbonden moet worden maar ik krijg geen enkele reactie. Ik sta met mijn rug tegen de muur.”

Ga je er een advocaat op zetten?

,,Nee, want dan ben ik nog meer geld kwijt.”

Volledig scherm Ben van Vliet. © Privéfoto

Wat leerde je ervan?

,,Dat ik in het vervolg wel twee keer nadenk voor ik mijn duur verdiende centen uitgeef aan een online aankoop. Ook Nederlandse bedrijven kunnen dus puur crimineel zijn. Dit soort aankopen doe ik voortaan liever in een winkel waar je zelf kunt kijken of het product goed is en waar je een aanspreekpunt hebt als dat niet het geval is. Nu sta ik met lege handen.”

Laat je het los?

,,Ik ben inmiddels een half jaar verder, maar ik ben buiten mijn werk continue bezig met uit te zoeken hoe ik mijn geld ga terugkrijgen. Als je niet tevreden bent over de service, ga je je verdiepen of het vaker voorkomt. Zo stuitte ik op recensies over dit zelfde bedrijf die niet al te best zijn. Ik ben duidelijk niet de enige die op deze manier door hen wordt opgelicht.

Ik ga me hier zeker niet bij neerleggen. Ik dacht een mooi vervoermiddel te hebben aangeschaft. In plaats daarvan zit ik dagelijks drie kwartier in de metro, in coronatijd, als sardientjes in een blik. Ik weet nog niet hoe ik het voor elkaar ga krijgen, maar ik blijf ervoor vechten dat ik in de toekomst mijn geld terugkrijg.”

En die scooter?

,,Die mogen ze houden.”

