Berdien liet tot twee keer toe haar telefoon kapot vallen: 'Ik ben wel klaar met die hoge reparatiekosten’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Berdien Jagter (35) die binnen een jaar tijd 550 euro aan telefoonreparatiekosten kwijt was.

Wat gaat er allemaal mis met je telefoon?

,,Ik ben altijd best wel voorzichtig met mijn spullen maar met dit toestel is het alsof het in de boter heeft gelegen. En een beschermende hoes of extra laagje glas ten spijt, hij valt altijd meteen echt kapot. Vriendinnen maken drama als hun telefoon uit hun tas valt en dan is er altijd dat hallelujamoment van: hij is nog heel! Hij doet het nog! Nou, bij mij ontbreekt dat hallelujamoment. Mijn telefoonkarma is vreselijk. In de reparatiewinkel verbazen ze zich er ook over: ‘Ben je daar nou alweer?’”

Wanneer begon het?

,,Eigenlijk niet lang nadat ik dit toestel kreeg. Iedere twee jaar mag ik een nieuw toestel uitzoeken. Eigenlijk wilde ik zo’n dubbelklaptelefoon, die was toen ‘hot’. Maar de verkoper van de winkel zei: ‘Niet doen! Dat wordt een miskoop en heel duur door reparatiekosten.’ Dus ging ik voor de next best thing.

De eerste keer dat hij viel, was de achterkant kapot en een van de vier cameralenzen achterop het toestel was gebroken. Ik dacht: nieuw glaasje erop en klaar, ik dacht dat ik hooguit 100 euro kwijt zou zijn. Dat was 175 euro voor een nieuwe achterkant. Echt belachelijk duur, maar je slikt het en je zet je eroverheen. Ik had hem immers zelf laten vallen.”

Quote En niet een beetje stuk: deze keer was in een keer mijn hele voorscherm naar de gruzelemen­ten Berdien Jagter (35)

En toen?

,,Een maand later liet ik hem weer vallen. Deze keer in de badkamer, van de rand van de wasbak viel hij op de harde stenen vloer. Wéér kapot. En niet een beetje stuk: deze keer was in één keer mijn hele voorscherm aan gruzelementen.

Ik had het erover met een collega, die zei: ‘Joh dat kost je hooguit 100 euro, klaar.’ Nou nee hoor. Toen ze mij vertelden dat het vervangen van het voorscherm 375 euro zou kosten, trok ik wit weg. Ik heb een baan als secretaresse bij een makelaarskantoor, dit is voor mij gewoon heel veel geld.”

Waarom sluit je geen verzekering af?

,,Ik heb ernaar gekeken maar dan ben ik ongeveer 18 euro per maand kwijt. Diefstal vergoeden ze tot 350 euro, valschade wordt alleen vergoed als het buitenshuis gebeurt dus dan had ik de vorige keer nog alles zelf moeten betalen ook al zou ik verzekerd zijn geweest.”

En een betere bescherming eromheen?

,,Daar twijfel ik over. Zo’n dik rubber ding haalt alle sexy van je telefoon, haha.”

Ga je nog terug naar die verkoper?

,,Ik ben niet zo brutaal. En wat kan deze verkoper nog voor mij doen? Ik denk dat ik het dus beter kan uitzingen tot ik over anderhalf jaar een ander toestel mag. Gaat het in de tussentijd toch mis, dan overweeg ik een heel goedkoop telefoontje aan te schaffen. Ik ben wel klaar met die hoge reparatiekosten.”

