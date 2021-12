Besmet met het coronavirus? Deze kosten komen voor eigen rekening

2. Opname op de spoedeisende hulp

Wat ook ten koste gaat van je eigen risico: spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Uit onderzoek van vergelijkingssite Independer bleek dat 39 procent van de Nederlanders niet weet dat je voor de spoedeisende hulp in het ziekenhuis eigen risico betaalt. Het verplichte eigen risico is dit jaar 385 euro, volgend jaar blijft dat bedrag gelijk. Wel kun je dit met een maximum van 500 euro ophogen in ruil voor premiekorting. Als je nog nauwelijks of geen zorgkosten hebt gemaakt, levert een opname op de spoedeisende hulp dus een rekening op.