Besparen in de supermarkt? ‘Laat je niet verleiden door zogenaamde gratis producten’

video Máxima had spijt na aanschaf duur haarstukje: ‘Zag er niet uit’

Koningin Máxima heeft vroeger ‘veel fouten’ gemaakt als het om geld ging. Zo kocht zij toen ze jong was weleens spullen die ze achteraf gezien totaal niet nodig had. Dat vertelde ze vanochtend op radiozender FunX, in de ochtendshow van dj Fernando Halman.

1 april