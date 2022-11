Betalingsproblemen stapelen zich op: opvallend veel 35-minners zeggen moeilijk rond te komen

Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de huishoudens betalingsherinneringen ontvangt, 21 procent heeft een betalingsregeling getroffen, 10 procent van de huishoudens heeft een voorschot op het salaris gevraagd. Ook halen steeds meer Nederlanders geld van de spaarrekening (9 procent tegenover 6 procent in 2018) en lenen ze geld bij familie om betalingsachterstanden op te lossen (20 procent).

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart maakt zich zorgen: ,,De paniek die velen ervaren over alle gestegen prijzen zien wij terug in deze cijfers. Het is zichtbaar dat veel Nederlanders gebukt gaan onder de hoge vaste lasten en stijgende uitgaven. We zitten echt in een uitgavencrisis en mensen doen hun best om alle rekeningen te betalen.”

Meer mensen maken zich zorgen

Volgens het rapport heeft 37 procent van de Nederlanders moeite met rondkomen. Dat percentage is vergelijkbaar met dat van 2018. Maar het voorlichtingsinstituut ziet wel een aantal grote veranderingen. Zo maken meer mensen zich zorgen over geld dan in 2018. Mensen met een uitkering of een laag inkomen komen net als in 2018 vaker dan gemiddeld moeilijk rond, maar het blijft niet beperkt tot deze groepen.

Opvallend veel jongeren tot 35 jaar zeggen moeite te hebben met rondkomen. Bijna de helft van hen (49 procent) heeft moeite met rondkomen en ruim een kwart zegt zelfs moeilijk tot zeer moeilijk te kunnen rondkomen. Nooit eerder zag het Nibud deze leeftijdsgroep er zo uitsteken vergeleken met andere leeftijdsgroepen. ,,De druk op jongvolwassenen is groot en als je vanwege geldproblemen niet meer mee kan doen, kan je je buitenspel gezet voelen, met alle gevolgen van dien", zegt Vliegenthart.

Ook ziet het voorlichtingsinstituut dat meer hogere inkomensgroepen moeite hebben met rondkomen. Waar in 2018 nog 6 procent van de hogere inkomens aangaf moeilijk tot zeer moeilijk rond te kunnen komen, is dit in 2022 12 procent. De belangrijkste reden die hogere inkomens aandragen is dat ze te makkelijk geld uitgeven. Mogelijk hebben ze moeite met het aanpassen van hun uitgaven aan de huidige situatie waarin energie en voedsel fors duurder zijn geworden, aldus het Nibud. In het onderzoek wordt overigens onder een hoger inkomen verstaan een netto-inkomen per maand hoger dan 2250 euro bij een eenpersoonshuishouden en hoger dan 4000 euro bij een twee- of meerpersoonshuishouden.

Spannend

Eerder dit jaar zag het Nibud al dat door de gestegen vaste lasten en daarbovenop de gestegen voedselprijzen veel mensen moeite hebben met het betalen van de rekeningen. 2023 wordt financieel gezien een spannend jaar, vreest Vliegenthart. ,,In hoeverre gaan mensen baat hebben van het omvangrijke koopkrachtpakket en het energieplafond? En krijgt iedereen de hulp die ze nodig hebben?”

Vorige maand concludeerde het Economisch Bureau van ABN Amro al dat het aantal betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars met bijna 20 procent was gestegen. In het onderzoek van het Nibud staat de zorgverzekering op nummer een van te laat betaalde rekeningen (met 28 procent), gevolgd door de energierekening (27 procent) en water (24 procent).

In het onderzoek zijn ruim 2500 mensen tussen 18 en 75 jaar ondervraagd via een online vragenlijst. Om consumenten de helpende hand te bieden, lanceert het voorlichtingsinstituut vandaag de gratis online training Aan de slag met je geldzaken.

