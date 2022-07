Bianca bleef met 60.000 euro schuld zitten: ‘Ik was jong, naïef, verliefd’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Bianca Hoefnagel (40) die met een schuld van 60.000 euro bleef zitten toen ze haar partner verliet.

Wat een geld! Vertel.

Bianca: ,,Mijn ex en ik kochten vijftien jaar geleden een nieuwbouwwoning. Hij had al een woning met een flinke overwaarde van bijna een ton. Hij vond dat alles fiftyfifty moest in een relatie. Maar ik had dat geld niet. Hij zei: ‘Laten we vastleggen bij de notaris dat als wij uit elkaar gaan, jij mij de helft verschuldigd bent.’ Uiteindelijk werd dat 70.000 euro.”

Dus daar ging jij mee akkoord?

,,Ik was jong, naïef, verliefd. Die notaris heeft me niet de gevolgen voorgelegd van wat er zou gebeuren als ik bij hem weg zou gaan: dat ik dan met een schuld van 60.000 euro zou zitten.”

Ook een geldflater begaan? Een misser waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl.

En toen?

,,Toen de kinderen kwamen, ben ik minder gaan werken maar ik moest 50 procent bijdragen. Ik ontving een kleine erfenis die op ging aan mijn bijdrage aan hem. Hij verdiende goed en ik hield niets over.

Zes jaar geleden ben ik bij hem weggegaan. Eerder durfde ik niet want ik wist dat ik die schuld niet kon betalen. Het was mijn moeder die zei: we lossen het op. Ik nam een advocaat in de hand en die vertelde me dat die notaris destijds nalatig was geweest. Maar we waren ruim tien jaar verder dus op hem zou ik het niet meer kunnen verhalen.”

Heb je samen een huis, dan moet je als je uit elkaar gaat beslissen wat er met het huis en de hypotheek gebeurt. Independer legt uit wat er bij komt kijken als je een hypotheek hebt en gaat scheiden.

Hoe kwam je eruit?

,,Mijn advocaat zei dat ik, omdat we een samenlevingscontract hadden, helemaal niet 50 procent had hoeven bijdragen. Want daarin stond dat ik naar rato moet inbrengen, dus wanneer een vrouw kinderen krijgt en minder gaat werken, de man meer bijdraagt. Maar als je verliefd bent, bedenk je niet; oh, ik werk minder: ik sla het samenlevingscontract er eens op na om te zien hoeveel ik dien bij te dragen.”

Mijn geluk is dat de huizenprijzen inmiddels zo waren gestegen dat mijn schuld nihil was geworden. Doordat ik zo lang had gewacht en het vertrouwen had gehouden van; het komt goed, had ik de tijd mee. Natuurlijk had ik jaren doodsangsten uitgestaan maar nu kon die schuld kwijtgescholden worden. Ik had er nog 20.000 euro uit kunnen krijgen maar dat was dan een rechtszaak geworden dus ik koos voor mijn geluk en niet voor extra geld.”

Wat leerde je ervan?

,,Ik heb mezelf leren kennen. Ik zal nooit meer zoveel weggeven van mezelf uit hang naar liefde. En ik heb het zelfvertrouwen gekregen dat ik er altijd bovenop kom. Dat is onbetaalbaar.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.