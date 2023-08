Bijna 200.000 mensen waren te laat met aangifte inkomstenbelasting: wat gebeurt er dan?

Dit voorjaar ontvingen 8,8 miljoen mensen - inclusief 1,8 miljoen ondernemers - een brief met het bericht dat ze hun aangifte inkomstenbelasting over 2022 voor 1 mei moesten invullen. Dat lukte niet iedereen: 197.000 mensen deden dat niet op tijd. Dat bevestigt de Belastingdienst na berichtgeving van NU.nl. Het zijn er daarmee bijna dubbel zoveel als vorig jaar: toen verzuimden zo’n 100.000 mensen tijdig hun belastingaangifte te doen.

De Belastingdienst verstuurde een herinneringsbrief en daarnaast nog zo’n 97.000 sms’jes naar de mensen van wie een telefoonnummer bekend was. En met succes: twee derde van deze groep deed alsnog aangifte.

Adriaan Ros, persvoorlichter van de Belastingdienst: ,,Uit de reacties blijkt dat mensen het soms echt vergeten zijn of te maken hebben met een lastige situatie, zoals een scheiding.’’ Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat er dit jaar méér aangiftebrieven de deur zijn uitgegaan, aldus Ros. ,,Maar het is lastig om te zeggen wat de exacte oorzaak is.’’

1. Ben je verplicht om aangifte te doen?

,,In principe ben je alleen verplicht om aangifte te doen als je van de Belastingdienst een aangiftebrief hebt gekregen waarin staat dat je aangifte inkomstenbelasting 2022 moet doen’’, zegt Ros. ,,Echter is er op deze regel een uitzondering, want de Belastingdienst weet ook niet alles. Indien iemand belasting zou moeten betalen (49 euro of meer), is er ook een verplichting om uit jezelf aangifte te doen.’’

,,Dat is bijvoorbeeld als je geld hebt bijverdiend’’, zegt Tosca Voogd van Belastingbespaarders.nl. ,,Of als je crypto hebt, of buitenlandse aandelen of rekeningen. Dat zijn zaken die niet altijd in de vooraf ingevulde gegevens staan in je aangifte. Je bent zelf verantwoordelijk om deze zaken aan te vullen. Maar ook om ze te checken. Indien je bijvoorbeeld een deel van je eigen koopwoning verhuurt, moet je dat zelf opgeven. Dan verschuift dat deel namelijk van Box 1 naar Box 3.’’

Ook jongeren met een bijbaantje hebben vaak recht op een belasting­te­rug­ga­ve. Daarvoor moet je wel belasting­aan­gif­te doen Adriaan Ros, persvoorlichter van de Belastingdienst

2. Geen brief ontvangen: ben ik verplicht om aangifte te doen?

En Nederlanders die geen brief hebben gekregen? ,,Er is een groep die niet verplicht is om aangifte te doen, maar mogelijk wel recht heeft op belastingteruggaaf’’, zegt Ros. ,,Een groot deel van deze groep is gepensioneerd. Zij kunnen recht hebben op een teruggave omdat zij naast hun AOW ook een klein pensioen genieten waarop te veel belasting is ingehouden. Ook jongeren met een bijbaantje hebben vaak recht op belastingteruggave. Daarvoor moet je wel belastingaangifte doen. Dat kan tot vijf jaar terug.’’

Voogd: ,,Heb je bijvoorbeeld tijdens je studie meerdere baantjes, dan zit je met de heffingskorting. Deze zet je vaak aan bij het bedrijf waar je het meeste verdient. Maar het kan zo zijn dat je dan bij de andere baantjes te veel belasting betaalt omdat daar de heffingskorting uitstaat. De Belastingdienst verrekent dan het verschil.’’

In 2022 mag je ongeveer 8700 euro belastingvrij bijverdienen. ,,Boven dit bedrag zal je belasting gaan betalen. Dit heeft te maken met de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Deze twee kortingen bij elkaar opgeteld zijn in 2022 even hoog als de belasting die je over de 8700 euro zou moeten betalen. Daarom zal de te betalen belasting op nul uitkomen’’, zegt Voogd.

Als je helemaal geen aangifte instuurt, maakt de Belasting­dienst een schatting van je inkomen Adriaan Ros

3. Wat als je géén (of te laat) aangifte inkomstenbelasting doet?

,,Als je geen uitnodiging hebt gekregen, wél zaken om aan te geven hebt maar dat uiteindelijk niet doet, kan het zijn dat de Belastingdienst er zelfs over een paar jaar nog op terugkomt’’, zegt Voogd. ,,Bijvoorbeeld omdat ze steeds meer informatie krijgen aangeleverd. Dan kan het zijn dat ze erachter komen dat je over crypto beschikt of dat je nog geld hebt op een buitenlandse bankrekening. In dat geval kun je een naheffing en zelfs een boete krijgen.’’

Ros: ,,Indien je wel een brief hebt ontvangen dat je aangifte moet doen, dan moest je vóór 1 mei aangifte doen. Als je vergeet om aangifte te doen ontvang je eerst een herinnering. Die zijn nu dus verstuurd. Als je daarna nog geen aangifte doet, ontvang je binnenkort een aanmaning. Daarin staat een nieuwe termijn waarbinnen je de aangifte moet insturen.’’

,,Als je helemaal geen aangifte instuurt, maakt de Belastingdienst een schatting van je inkomen. Op basis van deze schatting wordt een aanslag opgelegd en een verzuimboete van 385 euro. Doet iemand vaker te laat aangifte, kan de boete zelfs oplopen tot 5514 euro’’, waarschuwt de voorlichter.

Het kan lonen om een aangifte in te vullen

Het kan zo zijn dat het niet nodig is om aangifte te doen. Wanneer je teruggave minder is dan 16 euro of de te betalen belasting lager is dan 49 euro, hoef je geen aangifte te doen. ,,Dat kan zo zijn als je het hele jaar in loondienst hebt gewerkt, geen loonsverhoging hebt gekregen en geen groot vermogen hebt’’, zegt Voogd.

,,In dat geval kom je waarschijnlijk op nul uit. Het kan dan zijn dat je zelfs niet eens een brief ontvangt. Toch kan het wel lonen om dan tóch een (proef)aangifte in te vullen. Als je bijvoorbeeld veel zorgkosten hebt of giften hebt gedaan, mag je deze opgeven als aftrekposten. Dan zou je dus nog geld kunnen terugkrijgen.’’

Veel zaken heeft de Belastingdienst vooraf alvast ingevuld. Zoals gegevens over inkomen, sparen en hypotheken. ,,Zo gaat de aangifte niet alleen sneller, maar het vermindert ook de kans op onbewuste fouten’’, zegt Ros. ,,Uit onderzoek weten we ook dat sommige mensen aangifte doen een lastige klus vinden en wel wat hulp kunnen gebruiken. Omdat ze onzeker zijn, aangifte doen lastig vinden of niet in staat zijn om het zelf te doen. Een beetje extra hulp is dan nooit ver weg.’’

Een gedeelte van dit verhaal verscheen eerder op deze site en is geactualiseerd.

