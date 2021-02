Bijna de helft goedkoper boodschappen doen? Stop met impulsief winkelen

Door één keer in de week boodschappen te doen bespaar je tijd en geld, zegt financieel expert Renée Lamboo. Maar hoe zorg je dat je niet de helft vergeet? En staat er nog wel vers eten op tafel aan het einde van de week? Ook tv-chef Danny Jansen zweert bij het eens in de week winkelen, dus ook lekker eten lijkt dan nog gewoon te lukken.

,,Iedere dag boodschappen doen? Dat zou voor mij geen goed idee zijn’’, zegt tv-chef Danny Jansen, bekend van 24Kitchen en auteur van meerdere kookboeken. ,,Gisteren was ik even in de supermarkt voor groente, maar toen gooide ik ook een kerststol in de aanbieding, in mijn kar. Ik doe eigenlijk altijd teveel impulsaankopen.’’

,,Iedereen pakt wel iets mee dat niet op het lijstje staat’’, zegt financieel expert Renée Lamboo van platform Porterenee.nl. Lamboo geeft ook een online cursus over besparen op de boodschappen. ,,Door corona doen we minder vaak boodschappen en veel mensen merken dat ze daardoor besparen.”

Quote Door corona doen we minder vaak boodschap­pen en veel mensen merken dat ze daardoor besparen Renée Lamboo, Porterenee En die besparingen kunnen flink oplopen, weet ze uit ervaringen van cursisten. ,,Als je eigenlijk alles lukraak in je wagentje gooit, kun je ongeveer 40 procent besparen door te kiezen voor goedkopere opties én door meer structuur aan te brengen.’’ Maar hoe doe je dat? In elk geval door minder vaak naar de winkel te gaan, bijvoorbeeld één keer in de week. En door een boodschappenlijstje te maken waar echt alles opstaat, zodat je niets impulsief meer in je karretje hoeft te gooien. ,,Zo kun je je veel beter aan je lijst houden en koop je wat je vooraf gepland had’’, zegt Lamboo.

Om één keer per week te kunnen winkelen, is het nodig om een weekplanning te maken voor het avondeten. Dat heeft nog een voordeel, zegt Lamboo. ,,Je hebt altijd iets in huis en dus is er geen noodzaak meer ’s avonds een duurdere maaltijd te bestellen.”

Weeklijst op het aanrecht

Meestal doet tv-chef Jansen ook maar een keer per week boodschappen. ,,Het liefst op donderdag- of vrijdagavond. Dan zijn alle schappen gevuld en is het meestal rustig.’’ Maar hoe zorg je dat je niets vergeet en dat je voldoende in huis haalt? ,,De hele week hebben wij een boodschappenlijst op het aanrecht liggen’’, zegt Jansen. ,,Als er iets op is, dan schrijven we dat meteen op.’’ Tandpasta bijvoorbeeld, of koffie, pasta en rijst.

De groente, vlees en vis schrijft Jansen juist níet op. ,,Ik kijk in de winkel wat er goed uitziet en wat er bij het seizoen past. Deze week aten we bijvoorbeeld pastinaak uit de oven, heerlijk! Of worteltjes opgestoofd met gember.’’ Af en toe haalt Jansen vlees, vis, kaas of groente op de markt en soms direct bij de boer. ,,Dat is ook gewoon heel leuk.’’ Ook let hij op de aanbiedingen. ,,Daar hou ik wel van. Ik ben toch een echte Nederlander.’’

Soms komt de tv-chef dus terug met twee bloemkolen voor de prijs van één. En dan eet hij echt niet de hele week gekookte bloemkool met een kaassaus. ,,Je kunt er zoveel mee bereiden, bijvoorbeeld raspen en er bloemkoolcouscous van maken, het pureren, of de roosjes gebruiken in de soep.’’ Invriezen kan ook. ,,Blancheer de bloemkool dan eerst even kort.’’

Quote Met basisjus in poeder maak je met een uitje, scheutje wijn en wat bouillon een heerlijke saus Danny Jansen, tv-chef 24Kitchen Sowieso is invriezen een goed idee om ook aan het einde van de week nog een lekkere verse maaltijd op tafel te zetten. ,,Als je een stukje vlees later in de week wil eten en dat past niet binnen de houdbaarheid, dan vries ik het meteen in. Groenten blijven meestal wel een week goed.’’ Daarnaast koken Jansen en zijn vriendin, die eveneens kok is, regelmatig grote porties. ,,Bijvoorbeeld een flinke pan stoofvlees. Dan eten we een deel op en de rest vriezen we in.’’ Makkelijk voor als er een keer weinig tijd is. ,,En de tweede keer is het stoofvlees nóg lekkerder.’’

Rijst, spaghetti, macaroni en couscous heeft Jansen eigenlijk altijd wel in huis. Net als verse kruiden, instant jus en bouillonblokjes. ,,Die basisjus in poeder hebben we een keer bij de groothandel gekocht. Daarmee maak je met een uitje, scheutje wijn en wat bouillon een heerlijke saus, vol van smaak. Zo spice je makkelijk je gerecht op.’’ En de kliekjes die overblijven? ,,Mijn vriendin is er heel goed in om iets lekkers te maken van wat er nog in de ijskast ligt. Wij eten eigenlijk altijd goed.’’

Geen A-merken

Lamboo bekijkt de aanbiedingen online het liefst vóórdat ze naar de winkel gaat. Vervolgens vergelijkt ze die van de drie supermarkten bij haar in de buurt en kiest ze die met de beste aanbiedingen. ,,Als ik al op voorhand weet wat er in de aanbieding is, word ik in de winkel zelf ook minder verleid.’’ Als er goede aanbiedingen zijn, probeert ze die te verwerken in twee of drie gerechten van het weekmenu. Net als Jansen met de bloemkool.

Volledig scherm Renée Lamboo zoekt het liefst vooraf op wat de aanbiedingen zijn. © Anouk De Kleermaeker | Studio

Nog een besparingstip: kies niet altijd voor het meestal duurdere A-merk. ,,Proef eens blind of de ontbijtgranen of de yoghurt van het huismerk nu echt minder lekker zijn. Experimenteer daarmee.’’ Gek genoeg helpt het ook om geld te besparen als je winkelt in een supermarkt die je goed kent. ,,Dat maakt dat je minder om je heen hoeft te kijken en te zoeken. Als je alle gangpaden af moet zoeken, word je eerder blootgesteld aan verleidingen. Ken je de super goed, dan ga je doelgerichter op de producten af die je nodig hebt.’’

Naast minder vaak boodschappen doen, zijn er nog veel meer dingen waarmee je in coronatijd kunt besparen. Kijk voor tips deze video:

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten: