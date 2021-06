Bitcoin verliest aan waarde na ‘gebroken hart’-tweet van Elon Musk

Rond 8.30 uur onze tijd was een bitcoin 36.760 dollar (zo'n 30.345 euro) waard, na een koersdaling van zo’n 5 procent in de afgelopen 24 uur.



Dit is de tweet van Elon Musk die mede de recentste waardedaling van bitcoin veroorzaakte:

De Amerikaanse zakenkrant Bloomberg brengt met een grafiek mooi het effect in beeld van de tweet van de Tesla-topman:

De nieuwe koers van bitcoin ligt ongeveer 30.000 dollar lager dan het recordniveau van bijna 65.000 dollar dat half april werd bereikt. Die daling wordt onder meer toegeschreven aan de ophef over het hoge energieverbruik bij het zogenoemde ‘minen’ van digitale munten zoals bitcoin. Daarvoor zouden vaak ook fossiele brandstoffen worden gebruikt. Onder meer Musk noemde dat energieverbruik krankzinnig, en dat was de reden voor hem om bitcoin niet langer toe te juichen.

Elon Musk ligt al langer onder vuur vanwege zijn invloed op de koersen. Zo wordt hij door sommigen beschuldigd van mogelijke koersmanipulatie, en noemden verschillende economen het gedrag van Musk zelfs ‘crimineel’. Amerikaanse econoom Nouriel Roubini stelde bijvoorbeeld dat Musk precies weet wat het effect van zijn uitingen is op de koersen, en dat de Tesla-baas eerder pas na het ‘omhoog praten’ van de bitcoin liet weten er zelf flink in geïnvesteerd te hebben.

Ondanks de daling van de bitcoin in mei is de digitale munt nog steeds bijna vier keer zoveel waard als een jaar geleden. Ethereum, die in totale waarde de tweede cryptomunt is, is in een jaar tijd ruim tien keer zoveel waard geworden.

Waar komen al die nieuwe geldsystemen zoals bitcoin en ethereum nou precies vandaan? In dit college neemt Harald Vranken je mee in de wereld van ‘mining’ - de geldpers van nu - en vertelt hij je waarom dit in de woestijn van Mongolië gebeurt: