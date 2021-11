Btw betalen bij pakketjes buiten de EU? Dit is waar je op moet letten

Het is bijna niet te missen: het is vandaag Black Friday. Samen met de hierop volgende feestdagen reden voor een flink aantal bestellingen, ook van buiten de Europese Unie. Maar veel mensen weten niet precies wat ze mogen importeren en welke regels daaraan verbonden zijn.

Het aantal bestellingen van buiten de Europese Unie neemt de afgelopen jaren een enorme vlucht: in 2018 zag de douane zo'n 25 miljoen pakketjes met een waarde van onder de 150 euro voorbijkomen. Vorig jaar waren dat er 165 miljoen, met in de laatste twee maanden van het jaar bijna evenveel als in heel 2019 (zo’n 62 miljoen). Dit jaar houdt de overheidsdienst rekening met gemiddeld één miljoen pakketjes per dag.

,,Mensen kopen graag op het internet”, zegt Frank Heijmann, hoofd handelsrelaties bij de Douane. ,,Vorig jaar in de tweede lockdown in het najaar zagen we het aantal pakketjes al flink toenemen. Mensen wilden hun gespaarde geld ergens aan uitgeven.”

Quote Het komt voor dat mensen iets kopen en er nog een rekening bovenop krijgen Frank Heijmann, hoofd handelsrelaties bij de douane

Regels bij bestellingen buiten EU

Maar aan het bestellen van een pakketje uit een land buiten de Europese Unie zijn regels verbonden. Vier op de tien Nederlanders blijken niet goed op de hoogte te zijn van die regels en bijna een vijfde van de jongeren én een kwart van de 60-plussers denkt dat medicijnen zonder problemen ingevoerd mogen worden. Maar: dat mag dus niet.

Er zijn twee soorten verrassingen waar consumenten voor komen te staan, weet Heijmann. ,,Het kan zijn dat de douane iets tegenhoudt dat niet geïmporteerd mag worden, denk aan vervalsingen, namaakartikelen en medicijnen. Maar het komt ook voor dat mensen iets kopen en er nog een rekening bovenop krijgen.”

Btw en inklaringskosten

Wat veel mensen bijvoorbeeld niet altijd scherp op de radar hebben, is dat je btw moet betalen. Tot 1 juli dit jaar waren pakketjes onder de 22 euro vrijgesteld, nu moet je vanaf de eerste cent 21 procent btw betalen. ,,Bij zo’n 90 procent van de geïmporteerde pakketten is de btw al bij de aankoop in rekening gebracht”, zegt Heijmann. Maar controleer dus altijd of dat het geval is of dat je achteraf nog btw moet betalen.

Daarnaast betaal je mogelijk nog ‘inklaringskosten’. Die moet de consument betalen aan koeriers en postbedrijven, omdat die voor hen aangifte doen van het importeren van goederen. ,,Die kosten variëren van 4 tot 16 euro”, aldus Heijmann. Of je ze moet betalen, hangt af van de koerier en het postbedrijf. Bij aankopen van 150 euro of meer betaal je ook nog invoerrechten.

Als de prijs fundamenteel lager is, moet je opletten

De belangrijkste reden om buiten de EU te shoppen is de prijs: ruim driekwart denkt buiten de EU minder te betalen voor hetzelfde product. ,,De lage prijzen lonken, zullen we maar zeggen. Maar het gaat nog steeds vaak mis”, zegt Heijmann. ,,We hebben drie gouden regels die je in acht kunt nemen op het moment dat je online iets koopt.”

De eerste: ,,Veel mensen hebben niet in de gaten dat ze iets van buiten Europa bestellen omdat de hele website bijvoorbeeld in het Nederlands is. We adviseren om altijd te kijken of er een vaste winkel of adres is, zodat je weet waar je het bestelt”, legt hij uit. De tweede regel die de douane meegeeft: ,,Als de prijs fundamenteel lager is dan de prijs in Nederland, moet je je afvragen of iets wel echt is en geen namaak. Kijk met gezond verstand naar de prijs. Het gaat dan niet om goedkope oortjes voor je telefoon, maar goedkope oortjes van bepaalde merken die worden nagebootst.”

De derde en laatste gouden regel waar Heijmann mensen op attent wil maken: ,,Bedenk of je iets in Nederland in de winkel kunt kopen. Als het hier niet te koop is, dan is de kans dat het verboden is, heel groot. Medicijnen, boksbeugels, speelgoed dat lijkt op wapens, dat soort dingen.”

Veel fraude bij bestellingen

Ook de politie heeft dezer dagen de handen vol aan foute bestellingen: deze week meldde de politie dat er al vijf keer meer aangiftes binnen waren tegen webwinkels die niet leverden wat ze beloofden, dan in heel 2019. In totaal deden tot november 15.732 mensen aangifte van oplichting door een webwinkel en de politie vreest dat het daar niet bij blijft.

